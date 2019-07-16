В сети набирает популярности новое приложение для гаджетов — FaceApp. С его помощью пользователи могут наложить на фотографии специальный фильтр и увидеть свою старость. Звезды телеканала СТБ тоже активно пользуются интернет-новинкой. Как они будут выглядеть в старости? Смотрите в материале.

Многие хотят узнать, как будут выглядеть в старости. Новое приложение FaceApp дает возможность добавить возраст и посмотреть на себя сквозь время. Ко флешмобу присоединились тысячи интернет-юзеров включительно со звездами телеканала СТБ.

Ведущий «Один за всіх» Михаил Присяжнюк шокировал поклонников своим фото, подписав его:

«Да уж… Подустал я малеха. Но ничего, зато фото в подсолнухах сейчас в тренде».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Анита Луценко, ведущая проекта «Зважені та щасливі»-9, также присоединилась к мировому флешмобу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

«Доброе утречко от бабушки Аниты. А часики тикают. Интересно, чем я буду заниматься в старости? Внуками? Огородом? На Марсе воздух продавать в стаканчиках? А вы уже глянули, как будете выглядеть в старости?» — пишет звезда СТБ.

Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский показал, как будет выглядеть в старости:

«Попал на «МастерШеф. Пенсионеры» 77 сезон и выиграл его», — шутливо пишет Вадим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Звезды сериалов «Крепостная» и «Зоя» — Андрей Фединчик и Наталка Денисенко — дали понять, что в старости они станут еще счастливее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Дмитрий Танкович не отстает от интернет-трендов:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Редактор сериала «Коли ми вдома» Катя Колесник:

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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