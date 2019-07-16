Природа и множество ее явлений всегда оказывали особое влияние на людей. График магнитных бурь на август 2019 года от экстрасенсов СТБ подскажет вам, в какой период ожидать резкого ухудшения самочувствия, а когда – улучшения здоровья. Читайте в материале, когда магнитные бури в августе 2019 года окажут особое влияние на нас. А как с этим справляться, рассказала ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая.

Прогноз магнитных бурь на август 2019 года

В последнем месяце лета на Землю обрушатся три активные магнитные бури. Еще десять магнитных колебаний повлияют на здоровье и настроение, но не будут такими ощутимыми и опасными.

Первая буря ожидается уже 2 и 3 августа. Кроме этой даты, сложными станут 16 и 17 августа. Если вы очень метеозависимый человек, то избегайте употребления жирной, соленой и копченой пищи, а также не употребляйте алкоголь и газированные напитки. Побольше двигайтесь и пейте много воды.

Слабые магнитные колебания припадут на 18–19 августа. В эти дни обязательно больше времени проводите на улице, старайтесь не нервничать.

При магнитных бурях возникают определенные ярко выраженные симптомы:

сонливость

резкие перепады настроения и ухудшение самочувствия

повышенная раздражительность

рассеянность

Как уберечь себя от негативного влияния магнитных бурь:

соблюдайте режим сна

пейте достаточное количество воды

больше бывайте на свежем воздухе

избегайте стресса

правильно питайтесь

А вот ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая убеждена, что справляться с плохим самочувствием нужно только прибегая к медицинским препаратам:

«В такой ситуации – таблетки нам в помощь! К сожалению, нет никаких рецептов, кроме этого».