Состоялась премьера клипа экс-судьи проекта «Х-фактор» Антона Савлепова и группы «АГОНЬ». Видео к синглу «Тебе 20» доступно на YouTube-канале артистов. Теперь стало понятно, куда улетел дракон из «Игры престолов». Читайте подробности.

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После года творческих экспериментов группа «АГОНЬ» возвращается к более мягкому звучанию своего музыкального материала и выпускает первый сингл из будущего третьего альбома – «Тебе 20». Презентация нового трека состоялась одновременно с премьерой клипа, в котором главная женская роль досталась королеве драмеди – Ирине Горбачевой. Стоит отметить, что актриса театра и кино редко снимается в музыкальных видеоработах, но, услышав абсурдную идею будущего клипа, с азартом дала свое согласие на участие.

«Тот случай, когда видишь человека впервые, а ощущения, как будто это давний член команды «АГОНЬ», – рассказывают музыканты.

Съемки клипа проходили в Киеве и заняли порядка суток. Постироничный сюжет, действие которого разворачиваются в нафталиновом ДК и на современных улицах столицы, резкая смена образов, декораций и радикальных сюжетных линий – все это стеб на ностальгию по 90-м, которую многие ностальгирующие даже не застали.

«Тебе 20» – это пародия, жесткая реальность или все же абсурд? Это 7 минут абсолютной непредсказуемости, о развязке которой вы даже не догадываетесь.

Смотрите видеоклип группы «АГОНЬ» «Тебе 20» прямо сейчас!

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