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Наталка Денисенко показала, как будет выглядеть в старости

15.07.2019

Звезда масштабного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко снова интригует своих поклонников. Недавно Наталка со своим мужем Андреем Фединчиком снялись в страстной фотосессии. А теперь актриса показала, как будет выглядеть в старости. Изменится ли Наталка?

Звездная пара украинского кино — Наталка Денисенко и Андрей Фединчик — продолжает радовать интересными фото. На этот раз актриса показала подписчикам, как они с мужем будут выглядеть в старости.

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Поклонники звездных актеров заметили, что Андрей Фединчик очень похож на Стаса Боклана. Наталку такое сравнение изрядно развеселило.

наталка денисенко

Напомним, Наталка Денисенко сыграла соблазнительную Ларису Яхонтову в костюмированной драме «Крепостная». И с 22 июля в 21:00 мы узнаем, как сложилась судьба любимой героини!

Не пропустите премьеру второго сезона масштабного сериала «Крепостная» на телеканале СТБ!

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