Наталка Денисенко показала, как будет выглядеть в старости

Звезда масштабного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко снова интригует своих поклонников. Недавно Наталка со своим мужем Андреем Фединчиком снялись в страстной фотосессии. А теперь актриса показала, как будет выглядеть в старости. Изменится ли Наталка?
Звездная пара украинского кино — Наталка Денисенко и Андрей Фединчик — продолжает радовать интересными фото. На этот раз актриса показала подписчикам, как они с мужем будут выглядеть в старости.
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Поклонники звездных актеров заметили, что Андрей Фединчик очень похож на Стаса Боклана. Наталку такое сравнение изрядно развеселило.
Напомним, Наталка Денисенко сыграла соблазнительную Ларису Яхонтову в костюмированной драме «Крепостная». И с 22 июля в 21:00 мы узнаем, как сложилась судьба любимой героини!
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