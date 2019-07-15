Наталка Денисенко показала, как будет выглядеть в старости

Звезда масштабного сериала «Крепостная» Наталка Денисенко снова интригует своих поклонников. Недавно Наталка со своим мужем Андреем Фединчиком снялись в страстной фотосессии. А теперь актриса показала, как будет выглядеть в старости. Изменится ли Наталка?

Звездная пара украинского кино — Наталка Денисенко и Андрей Фединчик — продолжает радовать интересными фото. На этот раз актриса показала подписчикам, как они с мужем будут выглядеть в старости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Поклонники звездных актеров заметили, что Андрей Фединчик очень похож на Стаса Боклана. Наталку такое сравнение изрядно развеселило.

Напомним, Наталка Денисенко сыграла соблазнительную Ларису Яхонтову в костюмированной драме «Крепостная». И с 22 июля в 21:00 мы узнаем, как сложилась судьба любимой героини!

Не пропустите премьеру второго сезона масштабного сериала «Крепостная» на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ