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Лунный календарь стрижек на июль 2019 года от Ярославы Федоровой

15.07.2019

Лунный календарь стрижек на июль 2019 года поможет вам выбрать правильную дату для посещения парикмахерской. Чтобы добиться идеального результата и не повредить волосы во время стрижки или окраски волос, нужно учитывать фазу Луны в июле 2019 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

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Стоит отметить, что в июле нас ждет 2 затмения: 2 июля – полное солнечное затмение и 17 июля – частичное лунное затмение. Период между затмениями называется  Коридор затмений, и как всегда это достаточно сложное и конфликтное время. Будьте максимально осторожными в общении с окружающими и старайтесь избегать больших скоплений людей.

Что касается экспериментов со внешностью, данный период тоже не самый удачный, поэтому стоит воздержаться от новых косметических процедур и экспериментов с прической.

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Благоприятные дни для стрижки волос в июле 2019 года

В июле будет не так уж много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заблаговременно записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза. Можно стричься, когда Луна находиться в знаках Льва и Девы: 1, 6‒9, 12‒13, 15‒16, 18, 26‒28 июля.

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Неблагоприятные дни для стрижки волос в июле 2019 года

Отказаться от окрашивания волос, а также новой стрижки следует в такие дни: 2‒3,5,10‒12, 14, 17, 19 ,21‒25, 29‒31 июля. Эти дни лучше посвятите своей семье или просто поваляйтесь в кровати и хорошенько отдохните.

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