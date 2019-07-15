Гороскоп на 16 июля 2019 года расскажет, какие новости ждать от вторника. Как пройдёт сегодняшний день у Козерогов, Рыб и других знаков зодиака – читайте в гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны готовы получить то, о чем мечтали! И вообще, сегодня будет казаться, что все ваши желания исполняются сразу, как вы захотите. Так что мечтайте больше!

Телец

Тельцы, сейчас вам необходимо перестать бояться и начинать действовать! Эти страхи тормозят вашу жизнь и не дают открыться новым возможностям. Мы в вас верим, так что дерзайте.

Близнецы

Близнецы, сегодня вам стоит поговорить с начальством. Они примут вашу позицию и идея будет одобрена. Так что берите курс выше, повышайте уровень, закрепляйте позиции.

Рак

Раки, вам стоит расширяться в своём бизнесе или работе. Стоит задуматься о том, чтобы заявить о себе за пределы страны или города. И командировка вам просто необходима.

Лев

Львы, вам стоит сегодня простить своих обидчиков и отпустить ситуацию. Вам необходимо очиститься как внутренне, так и внешне. Тогда наладится вся ваша жизнь.

Дева

Девы, вам нужны перемены в личной жизни. Реформы, которые повлияют на ваши отношения. Поговорите на эту тему открыто, но без претензий, выслушайте друг друга. Это ключ к гармонии.

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Весы

Весы, сегодня вас могут пригласить на разговор с начальством. Окажется, что они затеяли смену системы власти или управления. Возможно, вам даже предложат хорошую должность.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вы сможете выиграть суд или получить важный государственный документ. Вот только с законом могут быть трудности, если вы захотите обмануть систему. Делайте все по букве закона и да будет вам счастье.

Стрелец

Стрельцы, если вы скоро отправляетесь в поездку, то вам обязательно повезёт с отелем. Если нет, то просто устройте дома праздник и пригласите на него друзей. А повод всегда найдётся.

Козерог

Козероги, сегодня вам стоит заняться рекламой и продвижением. Придумайте свой розыгрыш или участвуйте в конкурсе сами. И главное, в этот период посещайте все мероприятия в городе, вас обязательно заметят!

Водолей

Водолеи, вы сможете найти хороших партнёров для вашего бизнеса. В этом вам поможет командировка в другой город или переезд офиса в другое место. Вот увидите, у вас скоро начнётся новый этап в жизни.

Рыбы

Рыбы, в этот период у вас подъем в карьере. Вы можете или найти новую хорошую работу или вас повысят на уже имеющейся. Проявите себя наилучшим образом и результат не заставит себя ждать!

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