Екатерина Варченко отмечает день рождения

Сегодня, 15 июля, свой день рождения отмечает молодая и очень талантливая актриса Екатерина Варченко. Девушка исполнила главную роль в ситкоме «Джованни», а теперь зрители увидят Катю в костюмированной драме «Крепостная». Редакция сайта STB.UA поздравляет Екатерину Варченко с праздником!

Очаровательная актриса Екатерина Варченко празднует знаменательную дату — 30 лет.

Творчеством артистка начала заниматься с самого детства. Все началось с театральной студии «Фантазия плюс» в городе Прилуки. В то же время Екатерина занималась в музыкальной школе по классу скрипки и училась в хореографической школе. А сегодня девушка уверенно покоряет украинскую киноиндустрию.

Звезда сериала «Джованни» появится во втором сезоне костюмированной драмы «Крепостная». Молодую актрису зрители увидят в киевском борделе 19-го века. Екатерина сыграет девушку легкого поведения — Настю. И недавно Катерина подробно рассказала о своей интригующей роли для редакции сайта STB.UA.

Замечательная актриса поделилась, как отметит свой день рождения:

«В этом году мне 30 лет. И муж подарил мне два дня в Копенгагене. Мы насладимся летней Данией».

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Катерине Варченко творческих успехов!

Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Крепостная», который выйдет сразу после повтора первого. А первый — с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.

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