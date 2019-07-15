Актриса «Крепостной» Алина Коваленко появилась в необычном образе

Драма «Крепостная» собрала талантливых украинских актеров, которые могут похвастаться своей харизмой и профессионализмом. Одной из таких стала Алина Коваленко, с которой познакомимся во втором сезоне костюмированного сериала. А недавно Алина появилась в необычном образе. Подробности — в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Звезда украинского кино Алина Коваленко заинтриговала интересным образом, после которого возникло много вопросов. Зрители предположили, что, возможно, актриса появится в таком наряде в костюмированной драме «Крепостная». Правда ли это?

Артистка поделилась интересным снимком и добавила подпись:

«Что-то новое приближается! Угадайте, кто эта леди?»

Оказывается, Алина Коваленко снимается в полном метре и станет героиней сказочной истории. Новая роль талантливой актрисы в фильме-фэнтези «Джура Королевич» обещает быть интересной.

Напомним, что в масштабном сериале «Крепостная» мы увидим молодую актрису в образе феминистически настроенной барышни 19 века — Ольги Родзевич. Ее героиня отличается свободными взглядами, которые не присущи женщинам того времени.

Не пропустите премьеру второго сезона драмы «Крепостная», где сыграла Алина Коваленко!

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