Гороскоп на 15 июля 2019 года принесет вам много новостей. Какому знаку зодиака предстоит самый продуктивный по работе день, рассказывают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овны, сегодня вам стоит навестить родителей или поехать в места, где вы провели детство. Там всегда есть что вспомнить и о чем подумать…

Телец

Тельцы, вам стоит сегодня заняться банковскими вопросами. Потому что может случится проблема с банковской картой или попытка взлома в интернете. Будьте бдительны.

Близнецы

Близнецам приходится брать на себя ответственность в многих сферах жизни сейчас. И это круто, вам стоит выходить на новый уровень или удерживать свои закрепившиеся позиции.

Рак

Раки, в этот период вы сможете найти работу или получить бонусы, которых вам так не хватает. Также может быть командировка по работе, которая принесёт успех.

Лев

Львы, вам стоит сейчас больше отдыхать, а не работать. Займитесь профилактикой своего здоровья и съездите наконец-то к морю!

Дева

Девы, вы можете почувствовать, что у вас в карьере тупик и вы стоите на месте. Даже если это так, то не стоить впадать в крайности, может это передышка перед новым подъемом?

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Весы

Весы, вы сейчас сильное звено коллектива на работе, вам стоит подучить младших сотрудников и показать свою крутость. Легко берите ответственность на себя, вы же биг босс.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вам нужно будет побегать по учреждениям. Да, это никому не нравится, но если хотите получить заветный документ, то стоит поднажать.

Стрелец

Стрельцов сегодня будет трудно вытащить из дома. Вас одолевают воспоминания и хочется заниматься домашними делами, а не куда-то бежать. Позвольте себе это сделать и кстати, позаботьтесь заодно о тех, с кем живете.

Козерог

Козероги, сегодня вы найдете партнеров для своего бизнеса или работы, хоть и договориться сначала будет сложно. Но все впереди и вы сможете вместе придти к желаемой цели!

Водолей

Водолеи, у вас серьёзные перемены на работе. Вам стоит поменять к ней отношение и вы сможете найти новое занятие и новый подход. Вот увидите, скоро вы получите бонус или премию.

Рыбы

Рыбы, вам скоро предстоит мероприятие с коллегами. А также в работе будут новые правила и вам дадут возможность представлять своих коллег, ведь вашим отношениям с ними в последнее время можно только позавидовать.

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