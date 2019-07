Кто будет выступать на Atlas Weekend – 2019 на закрытии 14 июля? Узнайте о главном хедлайнере фестиваля и других исполнителях в подробной программе Atlas Weekend на 14 июля.

Atlas Weekend – 2019 подходит к своему концу и главным хедлайнеров в завершальный день станет Liam Gallagher, который получил наибольшую известность как вокалист группы Oasis.

«Легендарный голос Oasis со своим сольным проектом. После распада Beady Eye и долгого молчания он ворвался в британские чарты с синглом Wall of Glass и дебютным сольным альбомом As You Were», – указано на странице Atlas Weekend в Facebook.

В своем сольном проекте музыкант утверждает, что собрал все лучшее, что было в Oasis: фирменный вокал, мелодии, над которыми не властны года и мощные гитарные хуки.

Сейчас Лиам комментирует свое возвращение так: «Я пою лучше, чем когда-либо. Я готов. Я более чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает».



Также 14 июля на Atlas Weekend выступят такие известные исполнители как The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona и другие.

Всего на шестой день Atlas Weekend — 2019 будет работать 10 сцен.

Atlas Weekend — 2019: расписание на 14 июля

Main Stage

17:00 — 17:45 BAHROMA

18:15 — 19:15 ДРУГА РІКА

20:00 — 21:00 THE HARDKISS

22:30 – 23:45 LIAM GALLAGHER

West Stage

15:30 – 16:00 CITY OF PINES

16:30 – 17:15 TVORCHI

17:45 – 18:30 CHELOU

19:00 – 20:00 HÆLOS

21:00 – 22:30 MICHAEL KIWANUKA

East Stage

15:30 – 16:00 VELIKHAN

16:30 – 17:15 MEGAHERZ

17:45 – 18:30 JINJER

19:00 – 20:00 ПОРНОФИЛЬМЫ

21:00 – 22:15 THE SUBWAYS

North Stage

15:15 – 15:45 FO SHO

16:15 – 16:45 FREEL

17:15 – 18:00 MAVI PHOENIX

18:30 – 19:15 KYIVSTONER

20:00 – 21:00 ALYONA ALYONA

22:00 – 23:00 BHAD BHABIE

Night Stage (Central)

23:00 – 00:00 DJ WISK

00:00 – 01:00 CAPE COD

01:00 – 01:50 IGOR SAMOSUD

01:50 – 02:40 HYBRID THEORY

02:40 – 03:30 DEADLY HABITS

03:30 – 04:20 WE ARE NUTS!

04:20 – 05:10 GIDRO

05:10 – 06:00 MALYAR

Garden Stage

16: 00 — 18 :00 JEREMY STAR

18:00 — 20:00 MIURA

20:00 — 22:00 TOKI TOI

22:00 — 00:00 SAVETHETUNA

00:00 — 02:00 DERBASTLER

02:00 – 04:00 SUPER DJ MAVR

04:00 – 06:00 GOOCH BROWN

Kurenivka Stage

15:00 — 17:00 PICNIC PLAYER

17:00 — 19:00 NMD GURU

19:00 — 21:00 AVC

21:00 — 23:00 GERBUT

Burn Stage

18:00 — 22:00 BURN SCRATCH BATTLE

18:00 — 18:00 BURN ГРАФИТИ-КОНТЕСТ – ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

12:00 – 22:00 BURN ГРАФИТИ-ДЖЭМ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Borjomi Active Stage

14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активная зона для людей с характером

16:00 — 18:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO

18:00 — 00:00 FUNK YOU. GOOCH BROWN, BLUSH, Z-GAMES DJ’S BY Z-GAMES

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Инародный театр абсурда «Воробушек»

Music Conference Ukraine (1st Hall)

14:00 — 14:45 Безумно богатые азиатские рынки (АНГЛ)

15:00 — 15:45 Западные стандарты музыкальной журналистики (АНГЛ)

16:00 — 16:45 Киев – новый Голливуд. Приезжайте к нам снимать клипы! (УКР)

17:00 — 17:45 Не только музыка! Роль фестивалей и музыкальных ивентов в развитии городов (АНГЛ)

18:00 — 18:45 Listening session (АНГЛ)

Music Conference Ukraine (2nd Hall)

15:45 — 16:30 Успех артиста начинается с песни

16:45 — 17:30 Музыкальный менеджер 360. Учимся нон-стоп

17:45 — 18:30 Питчинг проекта: ваша стратегия за 7 минут

