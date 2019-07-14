Atlas Weekend — 2019: расписание на 14 июля
Кто будет выступать на Atlas Weekend – 2019 на закрытии 14 июля? Узнайте о главном хедлайнере фестиваля и других исполнителях в подробной программе Atlas Weekend на 14 июля.
Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: программа фестиваля на все дни
Atlas Weekend – 2019 подходит к своему концу и главным хедлайнеров в завершальный день станет Liam Gallagher, который получил наибольшую известность как вокалист группы Oasis.
«Легендарный голос Oasis со своим сольным проектом. После распада Beady Eye и долгого молчания он ворвался в британские чарты с синглом Wall of Glass и дебютным сольным альбомом As You Were», – указано на странице Atlas Weekend в Facebook.
В своем сольном проекте музыкант утверждает, что собрал все лучшее, что было в Oasis: фирменный вокал, мелодии, над которыми не властны года и мощные гитарные хуки.
Сейчас Лиам комментирует свое возвращение так: «Я пою лучше, чем когда-либо. Я готов. Я более чем готов. Я хочу прийти и показать всем, чего им не хватает».
Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: самые яркие участники фестиваля (Часть 1)
Также 14 июля на Atlas Weekend выступят такие известные исполнители как The Hardkiss, The Subways, Michael Kiwanuka, Kievstoner, Alyona Alyona и другие.
Всего на шестой день Atlas Weekend — 2019 будет работать 10 сцен.
Atlas Weekend — 2019: расписание на 14 июля
Main Stage
- 17:00 — 17:45 BAHROMA
- 18:15 — 19:15 ДРУГА РІКА
- 20:00 — 21:00 THE HARDKISS
- 22:30 – 23:45 LIAM GALLAGHER
West Stage
- 15:30 – 16:00 CITY OF PINES
- 16:30 – 17:15 TVORCHI
- 17:45 – 18:30 CHELOU
- 19:00 – 20:00 HÆLOS
- 21:00 – 22:30 MICHAEL KIWANUKA
East Stage
- 15:30 – 16:00 VELIKHAN
- 16:30 – 17:15 MEGAHERZ
- 17:45 – 18:30 JINJER
- 19:00 – 20:00 ПОРНОФИЛЬМЫ
- 21:00 – 22:15 THE SUBWAYS
North Stage
- 15:15 – 15:45 FO SHO
- 16:15 – 16:45 FREEL
- 17:15 – 18:00 MAVI PHOENIX
- 18:30 – 19:15 KYIVSTONER
- 20:00 – 21:00 ALYONA ALYONA
- 22:00 – 23:00 BHAD BHABIE
Больше по теме: Atlas Weekend – 2019: что известно про фестиваль
Night Stage (Central)
- 23:00 – 00:00 DJ WISK
- 00:00 – 01:00 CAPE COD
- 01:00 – 01:50 IGOR SAMOSUD
- 01:50 – 02:40 HYBRID THEORY
- 02:40 – 03:30 DEADLY HABITS
- 03:30 – 04:20 WE ARE NUTS!
- 04:20 – 05:10 GIDRO
- 05:10 – 06:00 MALYAR
Garden Stage
- 16:00 — 18:00 JEREMY STAR
- 18:00 — 20:00 MIURA
- 20:00 — 22:00 TOKI TOI
- 22:00 — 00:00 SAVETHETUNA
- 00:00 — 02:00 DERBASTLER
- 02:00 – 04:00 SUPER DJ MAVR
- 04:00 – 06:00 GOOCH BROWN
Kurenivka Stage
- 15:00 — 17:00 PICNIC PLAYER
- 17:00 — 19:00 NMD GURU
- 19:00 — 21:00 AVC
- 21:00 — 23:00 GERBUT
Burn Stage
- 18:00 — 22:00 BURN SCRATCH BATTLE
- 18:00 — 18:00 BURN ГРАФИТИ-КОНТЕСТ – ОБЪЯВЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- 12:00 – 22:00 BURN ГРАФИТИ-ДЖЭМ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Больше по теме: Atlas Weekend: хедлайнеры фестиваля в 2019 году
Borjomi Active Stage
- 14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активная зона для людей с характером
- 16:00 — 18:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO
- 18:00 — 00:00 FUNK YOU. GOOCH BROWN, BLUSH, Z-GAMES DJ’S BY Z-GAMES
Театр (Central Night Stage)
- 18:00 — 20:00 Инародный театр абсурда «Воробушек»
Music Conference Ukraine (1st Hall)
- 14:00 — 14:45 Безумно богатые азиатские рынки (АНГЛ)
- 15:00 — 15:45 Западные стандарты музыкальной журналистики (АНГЛ)
- 16:00 — 16:45 Киев – новый Голливуд. Приезжайте к нам снимать клипы! (УКР)
- 17:00 — 17:45 Не только музыка! Роль фестивалей и музыкальных ивентов в развитии городов (АНГЛ)
- 18:00 — 18:45 Listening session (АНГЛ)
Music Conference Ukraine (2nd Hall)
- 15:45 — 16:30 Успех артиста начинается с песни
- 16:45 — 17:30 Музыкальный менеджер 360. Учимся нон-стоп
- 17:45 — 18:30 Питчинг проекта: ваша стратегия за 7 минут