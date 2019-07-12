Огуречный лимонад: рецепт приготовления в домашних условиях
12.07.2019
Огуречный лимонад хорошо утоляет жажду и приятно освежает в жаркий летний день. Как приготовить огуречный лимонад в домашних условиях? Диетологи проекта «Зважені та щасливі» делятся с вами простым рецептом вкусного и полезного напитка! Скорее читайте секреты приготовления!
Ингредиенты:
- 1 ст. сахара
- 1,5 л воды
- 400 г огурцов
- 2 лимона
- Мята
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Приготовление огуречного лимонада:
- В кастрюле смешать сахар с кипяченой горячей водой в пропорции 1:1.
- Полученный сироп довести до кипения, периодически помешивая. Варить до полного растворения сахара.
- Убрать сироп с плиты для остывания.
- Лимоны помыть, обдать кипятком и вытереть сухой салфеткой.
- Тщательно вымыть огурцы, снять кожицу.
- Выдавить сок из лимонов.
- Нарезать огурцы. Взбить в блендере вместе с мятой до кашеобразного состояния.
- Полученное пюре процедить через марлю или мелкое сито.
- Смешать в кувшине сироп, лимонный и огуречно-мятный сок. Залить порцией негорячей кипяченой воды, добавить кубики льда.
- Подавать с нарезанными дольками огурца, лимона и листиками мяты.
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Советы по приготовлению:
- Выбирайте молодые огурцы. У них мягкая кожица и нет привкуса горчинки.
- Воду и сироп добавляйте небольшими порциями. Это позволит вам вовремя скорректировать вкус напитка и сделать его таким, как вам нравится.
- Если у вас нет блендера, воспользуйтесь обычной теркой. Мяту нужно мелко порубить и перетереть, а огурцы измельчить с помощью мелкой терки.
Приятного аппетита!
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