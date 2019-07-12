«Крепостная»: Михаил Гаврилов рассказал, как отрицательный персонаж повлиял на его жизнь

Михаил Гаврилов сыграл одну из главных ролей в драме «Крепостная». Его персонаж Григорий Червинский — настоящий подлец, который принимает сторону зла. Как Михаилу удалось сыграть негодяя? И в чем секрет актерского мастерства? Подробнее — в материале.

После выхода сериала «Крепостная» Михаил Гаврилов получил, наверное, самое большое количество восхищенных отзывов от зрителей. В драме актер перевоплотился в безумного негодяя Григория Червинского, который мечтает завладеть крепостной Китти.

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Отразилась ли отрицательная роль на реальной жизни актера? Михаил дал однозначный ответ:

«Григорий — человеческое существо, поэтому я изучал его с человеческой стороны. Безусловно, когда играешь темного персонажа, становишься на него похожим в некоторых моментах. Однажды сам ужаснулся, что такие вещи могут проскакивать в твою повседневную жизнь. Я увлекся настолько своей ролью, что начал себя схоже вести. Говорил, как Григорий. Даже относился к людям, как барин по отношению к челяди. Именно эти моменты случались. Даже жена заметила, что со мной происходят нетипичные вещи».

По сюжету у Григория застряла пуля в ноге, и чтобы притупить боль, он постоянно пребывал под влиянием наркотических веществ. Конечно, профессионализма Михаилу Гаврилову не занимать, ведь перед съемками в сериале «Крепостная» актер изучал поведение людей с зависимостью.

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«Настоящий артист должен проживать свою роль, иначе не получится ничего. Волей-неволей образ персонажа проникает и оставляет след в твоей жизни. И от этого нужно отучаться. Есть люди, у которых образ забирает много энергии», — делится актер.

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