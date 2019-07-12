Блюда из щавеля: топ-5 вариантов приготовления от Юлии Проходы
12.07.2019
Блюда из щавеля — это не только зеленый борщ или соленые запеканки. Суперфиналистка «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода собрала для вас простые рецепты, которые удивят необычным вкусом, а приготовление не отнимет много времени. Читайте топ-5 рецептов блюд из щавеля в нашем материале!
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Щавелевые щи с мясом говядины и перепелиными яйцами
Ингредиенты (2 порции):
- 100 г щавеля
- 4 перепелиных яйца
- 120 г говяжьей вырезки
- 140 г картофеля
- 1 лимон
- 1 большая луковица (или 2–3 маленьких)
- Петрушка
- Подсолнечное масло
- Черный молотый перец
- Соль
Приготовление:
- Сварить говядину. Налить в кастрюлю 1 л воды, положить мясо, довести до кипения. Посолить, поперчить, варить на умеренном огне 20 мин., снимая накипь.
- Нарезать картофель небольшими брусочками. Варить вместе с мясом 10 мин.
- Отварить перепелиные яйца в соленой воде. Остудить в проточной холодной воде, очистить от скорлупы, разрезать пополам.
- Нарезать лук соломкой, поджарить на сковородке до легкого золотистого оттенка. Добавить в щи, варить 2 мин.
- Нарезать щавель широкими полосками, вместе с лимонным соком добавить в щи.
- Достать из кастрюли мясо, нарезать крупными кусочками, закинуть обратно.
- Проверить на готовность все ингредиенты. Подавать с перепелиными яйцами и мелко порубленной петрушкой.
Теплый салат со щавелем
Ингредиенты (1 порция):
- 6 шампиньонов
- ½ баклажана
- ½ сладкого перца
- Щавель
- Петрушка
- Соевый соус
- Растительное масло
- Уксус (желательно рисовый)
Приготовление:
- Нарезать дольками баклажан и шампиньоны. Перец нарезать соломкой.
- Смешать соевый соус и уксус.
- Обжарить баклажаны до золотистой корочки, выложить отдельно.
- Жарить шампиньоны на сильном огне в течение 2 мин. Затем добавить перец, жарить еще 1 мин.
- К готовым овощам выложить баклажаны, все заправить смесью соевого соуса и уксуса. Прогреть 1 мин. на сковородке.
- На тарелке разложить чистые листья молодого щавеля. Выложить на листья салат, украсить петрушкой. Подавать теплым.
Жареный щавель с винным уксусом
Ингредиенты (6 порций):
- 6 кг щавеля
- 2 зубчика чеснока
- 1,5 ст. л. белого винного уксуса
- 6 ст. л. оливкового масла
- Соль
Приготовление:
- Удалить стебли, промыть листья щавеля. Налить в большую кастрюлю 3–4 л. воды, добавить 1 ст. л. соли. Добавить в кастрюлю щавель, довести до кипения. Варить 10 мин.
- Слить воду с готового щавеля. Мелко порезать листья.
- Разогреть на сковородке оливковое масло. Плоской стороной лезвия подавить чеснок, добавить к маслу. Жарить, пока зубчики не потемнеют, затем достать и выбросить.
- Добавить в сковородку щавель. Готовить помешивая.
- Убрать сковороду с плиты, полить листья винным уксусом. Подавать теплым.
Шарлотка из щавеля
Ингредиенты (6 порций):
- 200 г щавеля
- 1 стакан сахара
- 3 куриных яйца
- 1 стакан пшеничной муки
- Сливочное масло (по вкусу)
Приготовление:
- Промыть щавель, нарезать лапшой.
- Взбить яйца с сахаром. Затем добавить муку, посолить и размешать.
- Добавить в полученную смесь щавель, вымесить тесто.
- Разогреть духовку. Смазать форму для запекания сливочным маслом.
- Поместить тесто в форму. Выпекать в духовке 20–30 мин.
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Смузи из щавеля и ананаса
Ингредиенты (4 порции):
- 700 г ананаса
- 1 пучок щавеля
- 50 г молодого шпината
- 2 апельсина
- ½ лайма
Приготовление:
- Щавель хорошо промыть, обсушить и поместить в блендер вместе с листьями молодого шпината.
- Очистить ананас, удалить сердцевину. Нарезать средними кусочками. Добавить в блендер.
- Выдавить сок из апельсинов, лайма. Сок апельсинов добавить в блендер.
- Все ингредиенты в блендере пробить на максимальной скорости около 3–5 мин. Затем попробовать на баланс кислого-сладкого. Добавить лайм по вкусу и пробить еще раз.
- Подавать, украсив кусочком ананаса.
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