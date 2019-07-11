Уже осенью на телеканале СТБ стартует проект «Зважені та щасливі»-9. Новые участники будут бороться не только за желанные стройные тела, но и за счастье в личной жизни. Поиск любви не станет помехой в интенсивных и ежедневных тренировках. В этом точно уверены тренеры реалити. Однако какая борьба за участников разгорится между самими наставниками? Смотрите проморолик проекта «Зважені та щасливі»-9 в материале.

Постоянный тренер и уверенная в себе Марина Боржемская вновь принимает вызов и берется за новых участников. Наставнице не впервой приходится сталкиваться с подопечными, которые страдают от лишнего веса. Однако это никогда не было помехой приводить команду к победе.

Больше по теме: Иракли Макацария возвращается на СТБ

В 9-м сезоне все может измениться, ведь новым соперником Марины станет Иракли Макацария. Успешный кинопродюсер, а отныне и тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 вступает в главное соревнование осеннего сезона на телеканале СТБ.

Не вскружит ли голову участницам проекта «Зважені та щасливі»-9 их тренер Иракли Макацария? Смогут ли «зважені» сконцентрироваться на главной задаче – похудении? И кто же приведет свою команду к желанной победе?

Не пропустите новый сезон проекта «Зважені та щасливі» на телеканале СТБ с новым составом тренеров и новой ведущей!

Video: Проморолик проекта «Зважені та щасливі»-9 Осенью стартует 9 сезон проекта Зважені та щасливі. Тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. Анита Луценко заняла роль ведущей. Смотрите проморолик в материале

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ