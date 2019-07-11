«Крепостная»: почему сериал стал хитом

Костюмированная драма «Крепостная» стала одним из главных событий на украинском телевидении. Она завоевала признание не только отечественного зрителя, но и успешно покоряет Европу. Почему сериал «Крепостная» стал хитом? В чем секрет костюмированной драмы? Узнайте в материале!

Совсем скоро стартует второй сезон масштабной костюмированной драмы «Крепостная». В ожидании премьеры хочется узнать, почему сериал стал таким популярным.

Зрители окунулись в историческое прошлое

Историческая основа: драма касается наболевшей темы крепостного права. «Крепостная» не рассказывает историю Золушки, а приоткрывает завесу в 19 век, когда жизнь невольников не имела никакого значения. Главная героиня Катерина Вербицкая — пример крепостной девушки, вынужденной бороться за свою свободу и противостоять жестокому миру.

Драма «Крепостная» разрушила стереотипы

Тем, кто не верил в существование украинской киноиндустрии, сериал «Крепостная» доказал противоположное. Команда костюмированной драмы выполнила колоссальную работу, показав красоту исторических городов Украины и создав шикарные костюмы, которые не уступают голливудским.

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Отечественный успех признала Европа. Теперь «Крепостная» появится на экранах Польши, Литвы, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Словении и Хорватии. Уровень популярности украинского производства растет.

Образы волевых героинь вдохновляют и восхищают

В драме все героини наделены особым характером. Они — сильные личности, которые могут выйти, казалось бы, из безвыходного положения. Например, милейшую героиню Натали Дорошенко зрители сначала недооценивали. На первый взгляд она добрая и очень хорошая. Но в конце первого сезона барышня показала свою истинную силу и стала полномочной правительницей большого поместья.

Власть — не награда, а испытание

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Сначала мы представляли жизнь помещиков совсем по-другому. Но, кроме пышных банкетов и изысканных балов, богачи 19 века сталкивались со многими проблемами. Не все владельцы имений хорошо относились к крепостным.

Хороший господин, как, например, Александр Дорошенко, всегда был на вес золота. А вот зверство помещиков иногда порождало сопротивление, мог вспыхнуть народный бунт. Измученные крепостные готовы были отправиться на каторгу, лишь бы избежать злости хозяина.

Финал не всегда бывает хорошим

Все привыкли ко счастливым финалам, где главные герои обязательно выживают, а злодеи терпят поражение. Но костюмированная драма «Крепостная» — явный пример, что может быть по-другому. Чего только стоит смерть главного героя Алексея Косача?! Ожидали ли мы такой поворот событий? Однозначно нет!

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«Крепостная» — уникальное явление, которое невероятно восхитило и удивило. Остросюжетную историю бедной Катерины Вербицкой нельзя смотреть без слез. Концовка первого сезона озадачивает, ведь главная героиня так и не получила желанную свободу. Китти попала в настоящий ад, став собственностью жестокой купчихи Лидии Шефер…

И уже совсем скоро на телеканале СТБ состоится премьера второго сезона сериала «Крепостная», который стартует сразу после повтора первого. 22 июля не пропустите показ костюмированной драмы!

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