Сериал «Красная королева» — драматическая история знаменитой модели и королевы красоты Регины Збарской. Она стала популярной на Западе. Ей аплодировал стоя Париж. Но чем же Регине пришлось пожертвовать ради всемирной популярности? Узнайте в 12 серии драмы «Красная королева» на телеканале СТБ!

Регина переезжает жить к своему давнему знакомому Володе. Много времени у нее уходит, чтобы начать новую жизнь. Теперь слава манекенщицы осталась в прошлом. Регина получает удовольствие от семейной жизни, но ей не хватает лишь одного для счастья — ребенка.

На Новый год Регину приглашают в Дом моделей, где она по-королевски появляется вместе с Владимиром. Побывав в большом городе, она пользуется моментом и записывается на прием к врачу. Девушка узнает страшный диагноз…

Чем закончится история королевы красоты? Сможет ли она побороть трудности и снова вернуться на вершину славы?

Узнайте сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: чем закончится история известной манекенщицы? Сериал Красная Королева - 12 серия уже 11.07.2019. О чем двенадцатая серия фильма Красная Королева читайте в анонсе

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