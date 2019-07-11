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Холодный кофе: оригинальные рецепты от Шевы Димарика

11.07.2019

Холодный кофе — прекрасный освежающий напиток, который отлично подходит для утоления жажды в летнюю жару. Участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик сделал подборку самых вкусных рецептов холодного кофе. Больше — в материале. 

Топ-5 рецептов холодного кофе

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Холодный кофе с бананом – простой рецепт

Ингредиенты:

  • Охлажденный кофе эспрессо — 250 мл 
  • Банан — 1 шт.
  • Обезжиренный йогурт — 250 мл 
  • Корица — 1/4 ч. л.
  • Какао-порошок — 1/2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сделайте из банана пюре. 
  2. Добавьте в банановую смесь йогурт.  Все взбейте. 
  3. Добавьте свежезаваренный кофе и еще раз взбейте.
  4. Далее добавьте какао и корицу.

Классический кофе со льдом – классический рецепт

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Ингредиенты:

  • Крепкий охлажденный кофе — 2 чашки 
  • Кубики льда — 1 чашка
  • Сахар — по вкусу
  • Сливки — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Положить кубики льда в большой стакан. 
  2. Вылить кофе в лед и добавить сахар.
  3. Украсить все взбитыми сливками.

Цитрусовый холодный кофе – освежающий рецепт

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Ингредиенты:

  • Свежесваренный кофе — 300 мл
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.
  • Лед — по вкусу
  • Лайм — 1 долька

Способ приготовления:

  1. Влейте в банку лимонный сок, добавьте пудру, лед и остывший кофе. 
  2. Закройте банку и потрясите. 
  3. Далее перелейте напиток в стакан. 

Холодный кофе с соленой карамелью – оригинальный рецепт

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Ингредиенты:

  • Свежесваренный кофе — 250 мл
  • Карамельный сироп — 1 ст. л. 
  • Морская соль — 1 щепотка
  • Лед — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перелейте кофе в банку с закручивающейся крышкой. 
  2. Добавьте карамельный сироп и соль. 
  3. Закройте банку и хорошенько потрясите.

Холодный кофе с шоколадным сиропом – рецепт пошаговый

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Ингредиенты:

  • Свежесваренный кофе — 1 чашка
  • Любое мороженое — 1 чашка 
  • Шоколадный сироп — 2 ст.л.
  • Взбитые сливки — 2 ст.л.
  • Лед — по вкусу
  • Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

  1. В емкость положить лед и влить кофе. 
  2. Слегка охлажденные сливки взбить, немного подсластив сахаром. 
  3. Мороженое залить шоколадным сиропом, но в другой емкости.
  4. Далее осторожно добавить охлажденный кофе. 

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