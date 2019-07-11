Одним из хедлайнеров фестиваля Atlas Weekend – 2019 должен стать исполнитель A$ap Rocky. Но на днях рэпера задержала полиция Швеции за нападение на человека. Будет ли замена певца и что известно на данный момент об этой ситуации – читайте в материале.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: как прошел первый день фестиваля

В данный момент менеджеры рэпера A$AP Rocky утверждают, что музыкант выступит в Киеве на Atlas Weekend – 2019, несмотря на арест. Об этом заявили организаторы музыкального фестиваля. Напомним, хедлайнер A$AP Rocky должен выступить 13 июля в 22:45 на главной сцене.

Дмитрий Сидоренко, организатор фестиваля, заверяет, что точно сказать состоится выступление или нет можно будет только в четверг, 11 июля, после обеда. К этому времени станет известно официальное решение Верховного суда Швеции об аресте A$AP Rocky.

«Адвокаты уверяют нас, что шансы велики, поэтому до последнего не отменяют выступление. Однако, в настоящее время ведутся переговоры с такими же артистами в этом сегменте, чтобы была в случае чего замена», – рассказал Дмитрий Сидоренко.

Тем временем, адвокаты рэпера уже подали апелляцию и ждут решение суда. А в сети подписывают петицию об освобождении рэпера, адресованную шведским властям. Люди считают, что исполнитель действовал только в целях самообороны и не совершал преступления. В течении одного дня ее подписали более 330 тысяч человек.

Больше по теме: Atlas Weekend — 2019: самые яркие участники фестиваля (Часть 1)

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ