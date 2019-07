Кто главный хедллайнер на Atlas Weekend 13 июля? Какие исполнители выступают на фестивале в Киеве 13 июля? Об этом и остальных событиях узнайте в подробной программе Atlas Weekend на 13 июля.

Главним хедлайнером 13 июля должен стать A$АР Rocky. Но из-за недавнего инцидента с задержанием в Швеции неизвестно выступит ли A$АР Rocky на фестивале.

ASAP Rocky, он же Эйсап Рокки, еще на заре становления своей популярности в интервью культовому изданию I-D magazine заявил, что человек сам выстраивает собственную жизнь – если в руки попадает лимон, надо быстро сделать лимонад. Парня с широким кругом интересов окружающие ценят прежде всего за музыку: два альбома хип-хопера сразу же после выхода поднимались на вершину хит-парада авторитетного «Билборда».

Его выступление на главной сцене должно стать завершающим на пятый день фестиваля, 13 июля.

Кроме него в субботу выступят такие известные исполнители, как Our Last Night, Монеточка, Пошлая Молли, Adept, Brazzaville, Mike Cervello, Wiwek, Лера Яскевич, Space Of Variations.

Всего в пятый день Atlas Weekend — 2019 будет работать 11 сцен.

Atlas Weekend — 2019: расписание на 13 июля

Main Stage

17:15 — 17:45 KAEF

18:00 — 18:45 YARMAK

19:30 — 20:30 ЛСП

22:45 – 23:45 A$AP Rocky

West Stage

15:30 – 16:00 Echo Machine

16:30 – 17:15 Лера Яскевич

17:45 – 18:30 BRAZZAVILLE

19:00 – 20:00 Монеточка

21:00 – 22:15 HOOVERPHONIC

East Stage

15:30 – 16:00 BOJEVILLA

16:30 – 17:15 SPACE OF VARIATIONS

17:45 – 18:30 RAGE FOR ORDER

19:00 – 20:00 ADEPT

21:00 – 22:15 OUR LAST NIGHT

North Stage

15:15 – 15:45 INDT

16:15 – 16:45 WAVEWALKRS

17:15 – 18:00 ТОНКА

18:30 – 19:15 ALINA PASH

20:00 – 21:00 ПОШЛАЯ МОЛЛИ

22:00 – 23:30 TOMMY CASH

Night Stage (East)

23:30 — 00:30 SEMPAI

01:00 — 01:3 0 ZEBRA KATZ

02:00 — 03:30 THE BUG

02:00 — 03:30 MISS RED

02:00 — 03:30 FLOWDAN

03:30 — 04:30 SPEKULANT

04:30 — 06:00 BAMBU

04:30 — 06:00 TRIPPSY

Night Stage (Central)

23:00 – 00:00 CHEROS

00:00 – 00:15 TRICKY NICKI

00:15 – 00:45 RETROAEROBICA

00:45 – 01:30 SELECTA

01:30 – 02:30 MIKE CERVELLO

02:30 – 03:30 WIWEK

03:30 – 04:30 CESQEAUX

04:30 – 06:00 CALL 062

Pepsi & Lay’s Stage

16: 00 — 18:00 DJ MOLLY LARCHIK

18:00 — 20:00 DJ SOLO

20:00 — 23:00 MASHA EFY

23:00 — 02:30 VLADIMIR SIVASH

02:30 — 06:00 VLAD FISUN

Kurenivka Stage

18:00 — 20:00 PHOTOVOLTAIC

20:00 — 22:00 RO ROUSSEAU

22:00 — 00:00 MIURA

00:00 — 02:00 TOMA RYBKA

02:00 — 04:00 GRZLY

04:00 — 06:00 SEVERYN

Burn Stage

12:00 — 22:00 BURN граффити-джем для всех желающих

18:00 — 22:00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 2 (TIMKOV, MONSTO, NKNKT)

Borjomi Active Stage

14:00 — 16:00 BORJOMI & X-PARK PRESENTS: FUNUP, ZUMBA, TAEBO

14:00 — 23:00 BORJOMI ACTIVE STAGE. Активная зона для людей с характером

16:00 — 18:00 Фан-контест в мини-рампе

18:00 — 00:00 FREESTYLE SESSIONS BY Z-GAMES. SAVE THE TUNA, PROBASS, GIGA1, MIXMASTER GABBER

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Инародный театр абсурда «Воробушек»

Music Conference Ukraine (1st Hall)

14:00 — 14:45 NETWORKING SESSION (АНГЛ)

15:00 — 15:45 THE RIVER OF PENNIES: як диверсифікувати можливості заробітку артиста? (АНГЛ)

16:00 — 16:45 Віддані фани: як перетворити підписників соц.мереж на справжніх прихильників (АНГЛ)

17:00 — 17:45 Міжнародні тури. чим вони відрізняються від українських? (АНГЛ)

18:00 — 18:45 Focus region. Вишеградська четвірка. Які шанси в українського артиста на експорт у цей регіон? (АНГЛ)

Music Conference Ukraine (2nd Hall)

15:45 — 16:30 BANDING NETWORKING SESSIONS

16:45 — 17:30 MASTERSKAYA WORKSHOP

17:45 — 18:30 MASTERSKAYA WORKSHOP

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend — 2019 проходит с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. В списке объявленных участников фестиваля — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss и многие другие. Спешите купить последние билеты на Atlas Weekend — 2019!

