Актер сериала «Джованни» Владимир Скорик снова появился на экранах телеканала СТБ. Зрители могут увидеть актера в интересном амплуа в драме «Красная королева». О своей роли, о кастинге и об отношениях на съемочной площадке Владимир Скорик рассказал в эксклюзивном интервью редакции STB.UA. Подробнее — в материале!

Сегодня в 21:00 на телеканале СТБ покажут остросюжетную драму «Красная королева». Сериал расскажет о трагической судьбе легендарной манекенщицы Регины Збарской. Жизнь этой шикарной женщины больше напоминает детектив, чем историю о Золушке. Особого внимания заслуживают люди, которые окружали Регину. Одного из таких персонажей сыграл украинский актер Владимир Скорик.

О своей роли в сериале «Красная королева»

Мой персонаж — Юрик. Он умный и предприимчивый парень с интересной профессией. Юрик — «меняло». Это человек, у которого есть все запрещенные товары. Например, он меняет деньги, может найти нужную вещь. В тот период многие хотели достать некоторые вещи, ведь в СССР был товарный дефицит. В то время «менялы», как мой герой, очень ценились в определенных кругах общества.

Интересно то, что такие люди до сих пор существуют. Чтобы вжиться в роль, я вспоминал личный опыт и знакомства. Пришлось немножко обратиться к памяти. Я вырос в одном из районов Днепра, который был богат на похожих персонажей.

О кастинге и случайных пробах

Роль пришла ко мне совершенно случайно. Однажды позвонил товарищ и попросил, чтобы я помог актерам начитать текст для кастингов. Я был свободен и откликнулся. Наверное, режиссеру так понравились мои шутки и то, как я себя вел в кадре, что она предложили мне роль в сериале «Красная королева». Прям в тот же день меня приодели, наклеили усы и сразу утвердили на роль Юрика.

О первой поездке за границу

Мне очень повезло, ведь с помощью проекта «Красная королева» я впервые попал за границу. Благодаря сериалу я поехал в Минск. Мне посчастливилось побыть там некоторое время и увидеть красоту города.

Об атмосфере на площадке

Съемки проходили интересно, была приятная команда и очень интересные партнеры. Атмосфера царила довольно дружеская и творческая. Мы были заняты одним делом, всех интересовал финальный результат.

О главной актрисе «Красной королевы» — Ксении Лукьянчиковой

Насколько мне известно, роль известной манекенщицы — это чуть ли не первая работа в кино Ксении Лукьянчиковой. Команда понимала это, все очень бережно относились к девушке. Они не хотели создавать лишнего стресса для актрисы. И результат дал свое — Ксения очень легко влилась и активно работала. Когда я уже попал на проект, Ксения нашла себя в кадре и шикарно сыграла Регину Збарскую.

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