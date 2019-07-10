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«Красная королева»: сможет ли Регина пережить очередное предательство?

10.07.2019

«Красная королева» — драма об известной манекенщице 20 века Регине Збарской. Простая девушка из провинции смогла покорить столицу моды — Париж. Но чем же ей пришлось пожертвовать ради популярности? Узнайте в 11 серии сериала «Красная королева» на телеканале СТБ!

сериал красная королева

Счастливая Регина сообщает мужу невероятную новость: наконец-то у них будет ребенок. Но Збарский категорически против. Мужчина уверен, что это не его дитя. И ставит жене ультиматум: или она делает аборт, или он уходит.

Регина вновь решается на аборт. После ужасного случая отношения между супругами становятся еще хуже. Девушка впадает в депрессию, ей снятся кошмары. Но вместо того, чтобы поддержать жену и помочь ей, Збарский отказывается брать вину за случившееся на себя и подает на развод. Регина не готова выдержать страшный удар. Кто придет на помощь известной манекенщице? Сможет ли она пережить предательство самого близкого человека?

Смотрите сегодня в 21:00 в сериале «Красная королева» на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: сможет ли Регина пережить очередное предательство?

Сериал Красная Королева - 11 серия уже 10.07.2019. О чем одиннадцатой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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