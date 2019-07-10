Atlas Weekend — 2019: MELOVIN выступит на фестивале 10 июля

Победитель шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ и финалист Евровидения-2018 MELOVIN уже сегодня, 10 июля, выступит на одном из самых популярных музыкальных событий этого лета – Atlas Weekend — 2019! Подробности — в материале.

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Пятый, юбилейный Atlas Weekend – 2019 собрал лучших из лучших артистов современности. Уже сегодня, 10 июля, MELOVIN’а можно будет послушать на Main Stage в 17:00.

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К слову, поздравить легендарное шоу «Х-фактор» с днем рождения спешат зарубежные и украинские топ-артисты, среди которых обязательно будут те, чья звезда зажглась благодаря проекту. В том числе и MELOVIN спешит поздравить проект с десятилетием и станет приглашенной звездой. Увидим его в эфире уже этой осенью — не пропустите!

Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways, ATB, Little Big, The Hardkiss и многих других.

Источник фото: социальные сети артиста

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