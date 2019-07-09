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Тайское жареное мороженое: рецепт в домашних условиях

09.07.2019

Тайское жареное мороженое – один из ярких примеров экзотичности и странности блюд этой азиатской страны. Как сделать тайское жареное мороженое в домашних условиях? Оказывается, все не так сложно, как может показаться. Вам пригодится минимум ингредиентов и совсем немного времени. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Юрий Негрич подготовил рецепт вкусного тайского мороженого. 

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Ингредиенты:

  • любое сливочное мороженое
  • 3 яйца
  • кокосовая стружка
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

  1. Заморозить мороженое до максимального состояния. Для этого необходимо настроить морозильную камеру на минимальную температуру.
  2. Подготовить панировки: в одну мисочку высыпать кокосовую стружку, во вторую – панировочные сухари, в третью – взбитые яйца.
  3. Достать мороженое и нарезать его на порции.
  4. Максимально быстро запанировать мороженое. Для этого нужно сначала опустить его в кокосовую стружку, затем в яйцо и в панировочные сухари.
  5. Разложить мороженое по тарелке и отправить в морозилку примерно на полчаса.
  6. Рафинированное подсолнечное масло хорошо разогреть во фритюре (если нет фритюра, налить масло в кастрюльку, столько, сколько нужно, чтобы покрыть мороженое).
  7. Мороженое достать из морозилки и каждую порцию окунуть в кипящее масло секунд на 30, чтобы корочка стала золотистой.
  8. Подавать тайское жареное мороженое с любимыми топпингами, фруктами и мятой.

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