Салат «Капрезе»: рецепт актрисы «Крепостной» Анны Сагайдачной
09.07.2019
Салат «Капрезе» — очень вкусное итальянское блюдо, приготовление которого не занимает много времени. Чудесная актриса драмы «Крепостная» — Анна Сагайдачная — может похвастаться не только профессионализмом в кино, но и умением отлично готовить. Артистка поделилась пошаговым рецептом салата «Капрезе».
«Я последнее время выставляю много всяких сладостей и некоторые из вас спрашивали, кушаю ли я что-то кроме тортиков, блинчиков, пирожных. Конечно же да! И чтобы вы не сомневались, хочу поделиться с вами прекрасной итальянской закуской «Капрезе», которая очень яркая, простая в приготовлении», — пишет актриса.
Ингредиенты для салата:
- Соус Pesto
- помидоры — несколько штук
- Сыр моцарелла
- Листья зеленого базилика без толстого стебля — 100 г
Ингредиенты для соуса Pesto:
- Зубчики чеснока — по вкусу
- Жареные кедровые орехи — 2 ст. л.
- Листья зеленого базилика — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
- Оливковое масло Extra Virgin
- Тертый пармезан — 2 ст. л.
- Лимонный сок
Приготовление соуса Pesto:
- Измельчаем в блендере пару зубчиков чеснока с жареными кедровыми орешками.
- Добавляем туда листья зеленого базилика, перемалываем.
- Затем солим, перчим по вкусу и небольшими порциями вливаем оливковое масло Extra Virgin, доводя соус до нужной консистенции.
- В конце добавляем пармезан и еще раз перебиваем. По желанию добавляем лимонный сок.
Приготовление салата «Капрезе»:
- Режем помидоры и сыр моцарелла кольцами (можно миксовать цвета томатов).
- Выкладываем, как вам нравится! Или горкой, или веером по тарелке.
- Поливаем все соусом Pesto и украшаем листочками базилика.
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