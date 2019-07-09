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Салат «Капрезе»: рецепт актрисы «Крепостной» Анны Сагайдачной

09.07.2019

Салат «Капрезе» — очень вкусное итальянское блюдо, приготовление которого не занимает много времени. Чудесная актриса драмы «Крепостная»Анна Сагайдачная — может похвастаться не только профессионализмом в кино, но и умением отлично готовить. Артистка поделилась пошаговым рецептом салата «Капрезе». 

салат капрезе

«Я последнее время выставляю много всяких сладостей и некоторые из вас спрашивали, кушаю ли я что-то кроме тортиков, блинчиков, пирожных. Конечно же да! И чтобы вы не сомневались, хочу поделиться с вами прекрасной итальянской закуской «Капрезе», которая очень яркая, простая в приготовлении», — пишет актриса.

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Ингредиенты для салата:

  • Соус Pesto
  • помидоры — несколько штук
  • Сыр моцарелла
  • Листья  зеленого базилика без толстого стебля — 100 г

Ингредиенты для соуса Pesto:

  • Зубчики чеснока — по вкусу 
  • Жареные кедровые орехи — 2 ст. л. 
  • Листья зеленого базилика — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
  • Оливковое масло Extra Virgin
  • Тертый пармезан — 2 ст. л.
  • Лимонный сок 

Приготовление соуса Pesto:

  1. Измельчаем в блендере пару зубчиков чеснока с жареными кедровыми орешками. 
  2. Добавляем туда листья зеленого базилика, перемалываем.
  3. Затем солим, перчим по вкусу и небольшими порциями вливаем оливковое масло Extra Virgin, доводя соус до нужной консистенции.
  4. В конце добавляем пармезан и еще раз перебиваем. По желанию добавляем лимонный сок.

Приготовление салата «Капрезе»:

  1. Режем помидоры и сыр моцарелла кольцами (можно миксовать цвета томатов).
  2. Выкладываем, как вам нравится! Или горкой, или веером по тарелке.
  3. Поливаем все соусом Pesto и украшаем листочками базилика.

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