Горячее выступление судьи проекта «Х-фактор» Насти Каменских на одной сцене с латиноамериканским исполнителем Maluma привело всех в полный восторг. Подробности в материале!

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Вчера, 8 июля, в Киеве состоялся долгожданный концерт латиноамериканского исполнителя Maluma, чья музыка покорила мир. Известный исполнитель подарил зрителям невероятное шоу с горячими танцами, жаркими песнями и ярким лазерным шоу, которое поразило своей красотой. Артист покорил своей харизмой, мощной энергетикой и заводным латиноамериканским темпераментом. Сияние софитов, нереальные лазерные голограммы, пламя огня и само выступление Maluma сделали этот вечер поистине зрелищным.

Концертная программа началась грандиозным выступлением непревзойденной Насти Каменских. Невероятно яркое танцевальное шоу, красивейшие костюмы, зажигательные песни и нереальная энергетика, которая в тот вечер исходила от исполнительницы привела в полный восторг всех. Она зажгла зал и заставила всех двигаться в такт любимым песням.

Также Каменских и Maluma успели пообщаться и поделиться впечатлениями о концерте. Артист восхитился своими украинскими поклонниками:

«Зал буквально знал наизусть каждую букву из моих песен. Это просто невероятно!» — признался он.

Во время вчерашнего выступления Настя Каменских (NK) исполнила песни, которые уже стали бесспорными хитами: #этомояночь, Ломала, Попа как у Ким, Тримай и Peligroso. Каждая сопровождалась горячим танцевальным номером и ярким световым шоу. Отдельное внимание стоит обратить на эффектные наряды балета и самой красавицы Насти. Образы состояли из переливающихся в свете софитов топов, полупрозрачных велосипедок с интересными деталями и поясные сумок с монограммой NK, украшенных бахромой из кристаллов. Зал очень тепло встретил Настю и подпевал под каждую ее песню.

«Это было грандиозно! Очень рада стать частью этого яркого концерта и открыть выступление такого крутого артиста, как Maluma. Он просто невероятный! Это было фантастическое шоу, наполненное его мощной энергетикой, горячими танцами и красочным лазерным шоу. Он зажег вчерашний вечер!» — рассказала NK|Настя Каменских.

«NK — настоящая красотка. Она очень искренняя и энергичная. Ее выступление просто взорвало зал. В ней есть настоящий огонь! Далеко не в каждой стране мы приглашаем кого-то, кроме моего DJ открывать шоу. Очень круто, что в Украине есть такая артистка мирового уровня, как NK, и мы были рады пригласить ее стать частью концерта», — поделился впечатлениями Maluma.

У Maluma и NK|Настя Каменских есть много общего. На счету латиноамериканского исполнителя престижная премия Latin Grammy, покорение авторитетного чарта Billboard, совместные треки с Madonna, Shakira, Ricky Martin и другими музыкальными иконами. Музыка NK так же не знает границ и любима далеко за пределами родной страны. Настя Каменских представляет Украину на международном уровне, выступая с концертами по всему миру и, даже, стала приглашенной звездой на церемонии Latin Grammy, а ее испаноязычный трек Peligroso не раз занимал лидирующие позиции в международном рейтинге Billboard.

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