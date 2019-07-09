Виталий Кличко посетил первый день музыкального фестиваля Atlas Weekend – 2019 и пригласил всех жителей и гостей столицы. Сегодня, 9 июля, вход будет бесплатным. Что еще организовано в Киеве специально под фестиваль – читайте в материале.

Сегодня, 9 июля, состоялась пресс-конференция музыкального фестиваля Atlas Weekend – 2019. В ней приняли участие: киевский городской председатель Виталий Кличко, Дмитрий Сидоренко (Atlas Weekend), Евгений Мушкин (ВДНХ), Алексей Потапенко (MOZGI GROUP) и Павел Даниман (Киевстар).

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Atlas Weekend в данный момент является одним из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы. С 2015-го ежегодно проходит в Киеве в первой половине июля. В 2019 году на главной сцене выступят такие хедлайнеры, как The Black Eyed Peace и победительница Евровидения-2018 NETTA.

«Мне очень приятно, что в ближайшие 6 дней Киев станет музыкальным центром Европы. Столичные власти профинансировали первый день фестиваля, чтобы каждый желающий бесплатно мог приобщиться к этому празднику музыки. Тема первого дня фестиваля – украинская музыка. Сегодня здесь будут выступать София Ротару и Павел Зибров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огневич и другие исполнители», – отметил Кличко.

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В последующие дни вход на территорию фестиваля будет платным. Но право на бесплатное посещение останется у некоторых верст населения: детей до 12 лет, пенсионеров, людей с инвалидностью 1 и 2 группы, воинов АТО с удостоверениями инвалида войны. Также для людей на колясках создали специальные платформы для комфортного просмотра концертов в первых рядах.

«Atlas Weekend посещает много туристов из заграницы. И это тоже большой плюс для нашего города и страны. В этом году мы ожидаем новый рекорд посещения фестиваля. В прошлом году в первый день пришло более 154 тысяч посетителей. А за все дни событие посетило более полумиллиона человек», – также отметил мэр.

Кроме этого, Кличко заявил, что в этом году, как и раньше, в Киеве будет продлено время работы коммунального общественного транспорта на час, в том числе и метро. Все для того, ​​чтобы люди могли без проблем посетить фестиваль, а после его окончания с комфортом добраться домой.

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