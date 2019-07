Лучшие музыкальные фестивали лета 2019 в Европе

Какие музыкальные фестивали пройдут летом 2019 года в Европе? Мы уже рассказывали о лучших фестивалях в Украине в 2019 году. Читайте о самых ярких событиях лета в нашем материале от редакции сайта STB.UA.

Sziget Festival

Когда: 7—13 августа 2019 года

Где: Будапешт, Венгрия

Хедлайнеры: Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence & the Machine, Twenty One Pilots и другие.

Стоимость билета: от 75 до 339 евро

Sziget — один из крупнейших фестивалей в мире с 26-летней историей. Он проходит в разгар лета в центре Будапешта в Венгрии и известен как Остров Свободы. Своего рода временная республика со своими правилами и ценностями, собственным обществом, своим паспортом, на отдаленной территории зеленого острова, в окружении большого мегаполиса.

Mad Сool Festival

Когда: 11—13 июля 2019 года

Где: Мадрид, Испания

Хедлайнеры: Cat Power, Bonobo, Iggy Pop, Jorja Smith, The National и другие.

Стоимость билета: от 79 до 400 евро

Mad Сool Festival проходит с 2016 года и по праву считается одним из главных мероприятий лета. Фестиваль официально поддерживается властями города и с каждым годом становится все лучше и ярче. На сцене фестиваля уже побывали такие звезды, как Depeche Mode, Kasabian, Nine Inch Nails, Arctic Monkeys и другие.

Primavera Sound

Когда: 30 мая — 01 июня 2019 года

Где: Барселона, Испания

Хедлайнеры: FKA twigs, Miley Cyrus, Dirty Projectors, Tame Impala, Snail Mail и другие.

Стоимость билета: от 195 евро

Primavera Sound — стремительно растет и становится одним из самых популярных музыкальных фестивалей. Организаторы тщательно подходят к выбору исполнителей — тут вы найдете только самых прогрессивных и лучших музыкантов. Этот фестиваль для настоящих любителей музыки!

Roskilde Festival

Когда: 29 июня — 6 июля 2019 года

Где: Роскилле, Дания

Хедлайнеры: The Cure, Bring Me the Horizon, Scott Travis и другие.

Стоимость билета: от 140 до 280 евро

Roskilde Festival — один из древнейших фестивалей Европы. Он проходит с 1971 года и предоставляет посетителям на выбор одну из восьми сцен. Вырученные деньги от продажи билетов идут на благотворительность.

Tomorrowland

Когда: 19, 20, 21 и 26, 27, 28 июля 2019 года

Где: Бом, Бельгия

Хедлайнеры: Tiësto, Amelie Lens, Black Coffee, Carl Cox, DJ Diesel, Don Diablo, Oliver Heldens и другие.

Стоимость билета: от 105 до 510 евро

Фестивалю Tomorrowland в этом году исполняется 15 лет. Любители электронной музыки со всего мира с нетерпением ожидают полный лайн-ап юбилейного фестиваля. Каждый год организаторы стараются создать отдельное государство, в котором каждый будет чувствовать себя, как в сказке — повсюду световые шоу и тематические декорации.

NOS Alive

Когда: 11—13 июля 2019 года

Где: Оэйраш, Португалия

Хедлайнеры: The Cure, The Chemical Brothers, Vampire Weekend и другие.

Стоимость билета: от 62 до 150 евро

NOS Alive — один из самых популярных фестивалей рока, инди- и поп- музыки. С 2007 года ежегодно он собирает тысячи поклонников хорошей музыки в пригороде Лиссабона. За всю историю создания тут выступали культовые группы, такие как Radiohead, Coldplay, Linkin Park, Foo Fighters, The Chemical Brothers, Muse, Arctic Monkeys и The Prodigy.

Rock Werchter Festival

Когда: 27—30 июня 2019 года

Где: Верхтер, Бельгия

Хедлайнеры: All Them Witches, Balthazar, Beirut, Florence + the Machine, Jungle, P!NK и многие другие.

Стоимость билета: от 105 до 243 евро

Rock Werchter Festival — один из самых влиятельных фестивалей в Европе, неоднократно завоевывавший награду за лучший фестиваль в мире на ежегодной Международной живой музыкальной конференции. Несмотря на то, что фестиваль в основном сосредоточен на рок-музыке, на нем представлены исполнители всех популярных жанров.

Flow Festival

Когда: 9–11 августа 2019 года

Где: Хельсинки, Финляндия

Хедлайнеры: Cardi B, The Cure, ССL, Erykah Badu, Earl Sweatshirt и другие.

Стоимость билета: от 105 евро

Flow Festival – фестиваль музыки и визуальных искусств, на котором не только выступают легенды музыки, а также современные художники привозят на праздник свои инсталляции, картины и перформансы. Само мероприятие проходит на заброшенной теплоэлектростанции, построенной больше 100 лет назад.

Super Bock Super Rock Festival

Когда: 18–20 июля 2019 года

Где: Лиссабон, Португалия

Хедлайнеры: Lana Del Rey, Charlotte Gainsbourg, Cat Power, Janelle Monáe и другие.

Стоимость билета: от 80 до 385 евро

Super Bock Super Rock Festival проводиться с 1995 года и является одним из самых популярных альтернативных фестивалей Европы. Тут считают за честь выступить звезды мировой величины и начинающие звезды.

Rock am Ring и Rock im Park

Когда: 7–9 июня 2019 года

Где: Нюрбург и Нюрнберг

Хедлайнеры: Die Antwoord, Bad Wolves, Kadavar, The 1975, Slipknot и другие.

Стоимость билета: от 95 до 239 евро

Rock am Ring и Rock im Park — крупнейшие фестивали-близнецы рок-музыки в Европе. Лайн-апы фестивалей полностью дублируют друг друга, отличаясь лишь по дням, за вами остается только выбрать, куда вы хотите поехать больше. Rock am Ring проводят на гоночной трассе Формулы-1 в городе Нюрбург. Rock im Park проходит на трибуне Цеппелин в Нюрнберге.

