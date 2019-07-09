Драма «Красная королева» — доказательство, что красота требует жертв. Жизнь известной манекенщицы 20 века Регины Збарской, наверное, одна из самых загадочных. Она отреклась от своего имени, никогда не открывала тайны личной жизни и не пускала близко друзей к себе. Была ли Регина счастлива? Узнайте в 10 серии «Красной королевы» на телеканале СТБ!

Лев Збраский умоляет Регину спасти его от тюрьмы и сделать все, о чем ее просит КГБ. Девушка соглашается помочь любимому. Ради спасения мужа она готова даже на встречи с английским дипломатом, который ей отвратителен. Регине начинаются сниться кошмары, мерещится лицо матери…

Регина решает поехать к матери. А Збарский, все эти годы не желавший ничего знать о жене, понимает, что вся ее жизнь – обман. Встретится ли героиня со своей мамой? Смирится ли Лев Збарский с прошлым жены?

Смотрите невероятную драму «Красная королева» с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале СТБ!

Video: «Красная королева»: встретится ли Регина с матерью? Сериал Красная Королева - 10 серия уже 09.07.2019. О чем сюжет десятой серии фильма Красная Королева читайте в анонсе

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