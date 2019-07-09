Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Дарина Фрейн вышла замуж: фото со свадьбы

09.07.2019

Полуфиналистка «Битвы экстрасенсов»-17 Дарина Фрейн вышла замуж! Этим радостным событием экстрасенс поделилась в Instagram.

Сегодня, 9 июля, духовный практик Дарина Фрейн вышла замуж за известного львовского фотографа Андрея Оникса. На свадьбе присутствовали родные и друзья молодой семьи. Одна из самых экстравагантных участниц 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Дарина и свадебный наряд выбрала весьма необычный – короткое белое платье, кеды и черные чулки. Фото – далее в материале. 

Источник фото –  Instagram Darina Frain