Что посмотреть в июле 2019 года в кино? Кинематограф каждый месяц готовит для зрителей все новые жаркие картины. Июль – не исключение. В этом месяце есть действительно громкие и ожидаемые фильмы. Какие кинопремьеры ждут нас? Устраивайтесь поудобней и знакомьтесь с кинопремьерами на июль 2019 года. Подробнее в материале.

Человек-паук: вдали от дома

Дата выхода: 4 июля 2019 года

Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения, Marvel

Страна: США

Режиссер: Джон Уоттс

Сценаристы: Крис МакКенна, Эрик Соммерс, Стив Дитко

Актеры: Том Голланд, Джейк Джилленхол, Семюэл Л. Джексон, Зендая, Джон Фавро, Коби Смолдерс, Мариса Томей

Длительность: 129 минут

Описание: Питер Паркер продолжает бороться с преступностью, но очень тяжело переживает смерть Тони Старка. Питер вместе со своими одноклассниками отправляется на летние каникулы в Европу. Но от Ника Фьюри еще никому не удавалось спрятаться. Забыть хотя бы на время о своих способностях и беззаботно провести время с друзьями и любимой девушкой у Паучка не получится. Над миром нависла новая опасность из-за действий Таноса. Титан пробил дыру в измерениях и теперь над человечеством нависла новая угроза. Бороться с новым врагом Человек-паук будет бок о бок с новым героем, прибывшим из параллельной вселенной – Мистерио.

План побега 3

Дата выхода: 11 июля 2019 года

Жанр: боевик, триллер

Страна: США

Режиссер: Джон Херцфельд

Сценаристы: Майлз Чепмен, Джон Херцфельд

Актеры: Сильвестр Сталлоне, Дейв Батиста, Фифти Сент, Джейми Кинг, Девон Сава

Описание: Эксперт по безопасности Рэй Бреслин в очередной раз получает сверхсложный заказ. Ему предстоит вызволить из латвийской тюрьмы дочь гонконгского технического магната. Пока главный герой франшизы вместе со своей командой работают над новой миссией, его девушку похищают. За этим преступлением стоит тот, кого раньше всегда считали своим другом. Девушек надо освободить как можно быстрее, ведь им грозит неминуемая жестокая смерть. Следы ведут Бреслина к засекреченной тюрьме в США.

Водитель для копа

Дата выхода: 11 июля 2019 года

Жанр: боевик, комедия

Страна: США

Режиссер: Майкл Доуз

Сценарист: Триппер Кленси

Актеры: Дейв Батиста, Бетти Гилпин, Натали Моралес, Мира Сорвино, Ико Ювайс, Кумейл Нанджиани, Джошуа Микель

Описание: Стью старательный и очень любознательный парень, который работает таксистом. Больше всего он дорожит своим рейтингом обслуживания клиентов в приложении. Но однажды к нему в машину садится странный пассажир, который оказался детективом при исполнении. Стью должен преследовать опасного террориста. По воле случая простой таксист оказывается в эпицентре событий и ему придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить профессионализм, хладнокровие и получить 5 звезд.

Король Лев

Дата выхода: 18 июля 2019 года

Жанр: мультфильм, приключения, комедия

Страна: США

Режиссер: Коби Смолдерс

Сценарист: Джефф Натансон

В главный ролях: Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген, Джон Оливер

Описание: Король Лев возвращается на большие экраны! Студия Walt Disney Pictures активно занимается игровыми римейками своих мультфильмов и наконец-то очередь дошла до старого доброго мультфильма 1994 года. Новый «Король Лев» расскажет историю наследника вождя прайда Муфасы – Симбы. Нас ждет поистине легендарная история в новом исполнении.

Анна

Дата выхода: 18 июля 2019 года

Жанр: боевик, триллер

Страна: США

Режиссер: Люк Бессон

Сценарист: Люк Бессон

Актеры: Гелен Миррен, Саша Лусс, Люк Эванс , Киллиан Мерфи

Описание: Анна Полятова – успешная модель из России. Придет ли кому-то в голову опасаться девушки очаровательной наружности? Но именно эта красотка оказывается в местах резонансных убийств. Возможно, не стоит слепо доверять ее ангельскому личику?

Приятного просмотра!

Источник фото и видео – https://planetakino.ua

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