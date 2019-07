Второй день Atlas Weekend — 2019 запомнится выступлением легендарного коллектива и одного из хедлайнеров фестиваля — The Black Eyed Peas. Обладатели 16 премий «Грэмми» и рекордсмены чарта Billboard выступят на главной сцене музыкального ивента. Кого еще зрители увидят в этот вечер на Atlas Weekend? Читайте подробную программу на 10 июля.

10 июля Atlas Weekend порадует выступлениями мировых звезд. На главной сцене фестиваля петь и танцевать будут Netta, Little Big и хедлайнеры 2019 года The Black Eyed Peas.

Также в этот вечер гости музыкального ивента смогут насладиться музыкой Tom Odell, Jamala, MÉLOVIN, 5’nizza, Alex M.O.R.P.H., ATB, Нейромонаха Феофана и других артистов.

Начиная с 10 июля в слоте с 18:00 до 20:00 на одной из сцен фестиваля покажет свои перформансы Инародный театр абсурда «Воробушек».

Всего во второй день Atlas Weekend — 2019 будет работать 9 сцен.

Atlas Weekend — 2019: расписание на 10 июля

Main Stage

17:00 — 17:45 MÉLOVIN

18:30 — 18:55 Netta

20:00 — 21:00 Tatarka

20:00 — 21:00 Little Big

22:15 — 23:45 The Black Eyed Peas

West Stage

15:30 — 16:00 AKINE

16:30 — 17:15 The Elephants

17:45 — 18:30 LATEXFAUNA

19:00 — 20:00 Jamala

21:00 — 22:30 Tom Odell

East Stage

15:30 — 16:00 Scream Inc.

16:30 — 17:15 Stoned Jesus

17:45 — 18:30 HEALTH

19:00 — 20:00 Tesseract

21:00 — 22:30 Skindred

North Stage

15:15 — 15:45 Vnature

16:15 — 16:45 NIZKIZ

17:15 — 18:00 Dog Eat Dog

18:30 — 19:15 MadeinTYO

20:00 — 21:00 5’nizza

22:00 — 23:30 Dub FX

Night Stage (East)

23:30 — 00:30 Stage Rockers

00:30 — 01:30 Alex M.O.R.P.H.

01:30 — 03:00 ATB

03:00 — 04:00 Sagan

04:00 — 05:00 Jimmy Clash

04:00 — 05:00 Tricky Gullivan

05:00 — 06:00 AVADOX

Night Stage (Central)

23:00 — 01:00 Martovsky (MC)

23:00 — 00:00 Ewsei

00:00 — 01:00 Toki Toi

01:00 — 02:30 Нейромонах Феофан

02:30 — 05:30 Martovsky (MC)

02:30 — 03:30 ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП

03:30 — 04:30 MADISON

04:30 — 05:30 Mixmaster Gabber

Garden Stage

16:00 — 18:00 Boychi

18:00 — 20:00 ANIMADO

20:00 — 22:00 Anton Bykov

22:00 — 00:00 Galina Malinovskaya

00:00 — 02:00 POZZY

02:00 — 04:00 ATHOM

04:00 — 06:00 Saint True

Kurenivka Stage

19:00 — 20:00 KHRAMOV

20:00 — 22:00 Andrey Korol

22:00 — 00:00 Sasha Gurov

00:00 — 02:00 Alex Slog

Burn Stage

12:00 — 22:00 Начало работы художников в стрит-арт зоне

18:00 — 22:00 BURN X THE TROUBLE TRIBE VOL. 1 (MONSTO, COSSWEEK, BIRCH)

Театр (Central Night Stage)

18:00 — 20:00 Инародный театр абсурда «Воробушек»

Напоминаем, Atlas Weekend пройдет с 9 по 14 июля на ВДНГ в Киеве. Среди уже объявленных участников фестиваля — The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, A$AP Rocky, Michael Kiwanuka, «Сплин», Netta, Tom Odell, Little Big, The Hardkiss и многие другие. Спешите купить последние билеты на Atlas Weekend — 2019!

Фото: странички Atlas Weekend в социальных сетях

