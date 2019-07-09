Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Atlas Weekend — 2019: как добраться

09.07.2019

Самый долгожданный фестиваль лета Atlas Weekend — 2019 стартует сегодня, 9 июля. Мероприятие пройдет в Украине уже пятый раз. Как добраться до фестиваля Atlas Weekend. График работы общественного транспорта и самые простые схемы поезда до Atlas Weekend — 2019 в нашем материале. 

Больше по теме:  Atlas Weekend — 2019: программа фестиваля на все дни

как доехать на атлас викенд

Традиционно фестиваль Atlas Weekend будет проходить Национальный комплекс «Экспоцентр Украины» (ВДНХ) по адресу проспект Академика Глушкова, 1. Станция метро – «Выставочный центр».

Как добраться на Atlas Weekend 2019:

  • От аэропорта Борисполь (КВР) – маршрутное такси № 322 до станции метро «Харьковская», затем – на метро до станции «Выставочный центр».
  • От ЖД вокзала – маршрутное такси № 458, № 726.
  • От ЖД вокзала «Южный» – маршрутным такси № 507.
  • От центрального автовокзала – маршрутным такси № 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки «Экспоцентр».

Больше по теме: Atlas Weekend: хедлайнеры фестиваля в 2019 году

Как будет работать метро на Atlas Weekend 2019:

9 и 12 июля столичный метрополитен продлил работу на час и будет работать до 00:55.

Как будут работать автобусы, троллейбусы и трамваи на Atlas Weekend 2019:

В ночь с 9 на 10 июля, а также с 12 на 13 июля продлят маршруты:

  • автобусные  №3Т, 56, 99;
  • троллейбусные  №3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 31, 37, 41, 43, 45;
  • трамвайные  №8, 28, 33;
  • маршруток  №166, 182, 208, 500, 502, 550.

В ночь на 11, 12, 14 и 15 июля продлят маршруты на 1 час:

  • троллейбусные — №11, 12, 43, 45;
  • автобусный — №56;
  • маршрутка — №280.

Для удобства посетителей организаторы опубликовали подробную карту фестиваля: зоны размещения сцен, отдыха и прочие.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить