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Atlas Weekend — 2019: Группа «АГОНЬ» выступит на фестивале 9 июля с Ириной Горбачевой

09.07.2019

Группа «АГОНЬ» уже сегодня, 9 июля, выступит на одном из самых популярных музыкальных событий этого лета –  Atlas Weekend — 2019! А компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе АГОНЬ «Тебе 20». Читайте подробнее. 

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Сегодня, 9 июля, стартует одно из самых масштабных музыкальных событий Украины – пятый, юбилейный Atlas Weekend – 2019, который продлится до 14 июля включительно. Музыкантов можно будет послушать на главной сцене первого фестивального дня, посвященного украинской музыке.

АГОНЬ

Группа АГОНЬ будет представлена в рамках фестиваля дважды: 9 июля (в 19:00) на главной сцене музыканты отыграют сет из супер хитов и представят новый трек «Тебе 20», а 11 июля (19:00-20:00) станут приглашенными гостями YouTube Music Stage, где пройдет public talk с артистами. В звездном общении компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе АГОНЬ «Тебе 20». Эксклюзивная предпремьера нового видео также состоится в рамках Atlas Weekend – 2019.

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Напоминаем, фестиваль Atlas Weekend — 2019 пройдет с 9 по 14 июля в Киеве на ВДНГ. В программе фестиваля на все дни можно видеть The Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, «Сплин», Tom Walker, Michael Kiwanuka, Netta, Tom Odell, The Subways,  ATB, Little Big, The Hardkiss и многих других.

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