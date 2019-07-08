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«Следствие ведут экстрасенсы»: с кем и где отдыхает эксперт проекта Алена Курилова

08.07.2019

Победительница 6 и 8 сезонов «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» — обаятельная Алена Курилова — отправилась отдыхать на море. Из постов Алены в соцсети стало известно: женщина путешествует вместе с мужем. Но где же проводит отпуск известный экстрасенс? Узнайте в материале!

Известный экстрасенс Алена Курилова отправилась в долгожданный отпуск.  Женщина активно делится со своими подписчиками снимками и видео в Instagram. Совсем недавно у Алены появилось много фотографий с отдыха на море. Смотрите!

Известно, что Алена Курилова отдыхает в родном городе – Бердянске. Экстрасенс признается, что для нее это место ассоциируется не только с домом и морем, а и является особым местом силы.

«Именно здесь я черпаю энергию, плаваю, загораю, худею!!! Через одну неделю отдыха опять минус 2 кг! А еще мы купаемся ночью!!! Море уже светится. Голубые неоновые искры свечения, бескрайняя вода, звездное небо. Это единение с природой! Любите эту жизнь при любой малейшей возможности»,  – написала экстрасенс. 

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