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Ретроградный Меркурий в 2019 году: когда будет и как влияет на жизнь

08.07.2019

Когда ретроградный Меркурий 2019 и как лучше провести это время? Ретроградное движение Меркурия в астрологии означает космическое возвращение к прошлому. В это время знакам зодиака стоит быть особо осторожными. Что можно и что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2019, читайте в материале.

ретроградный меркурий

Ретроградный Меркурий что это

Все планеты движутся только вперед по отношению к своим орбитам. Но иногда, из-за разных скоростей движения небесных тел, происходит некий возврат к сектору того или иного зодиака, который они недавно проходили. Такое движение в астрологии называется ретроградным. Проще говоря, это  периоды космического возврата к прошлому.

Когда ретроградный Меркурий 2019

ретроградный меркурий 2019

В этом году ретроградность планет не так сильно скажется на жизни людей, как в 2018. Но знать дни, когда стоит быть особенно бдительными, нужно каждому. Ретроградный Меркурий в 2019 году выдаст сразу три периода:

  • с 5 по 28 марта
  • с 8 июля по 1 августа
  • с 31 октября по 20 ноября.

Как влияет ретроградный Меркурий

ретроградный меркурий в 2019 году

Из-за космического воздействия на психическое и физиологическое состояние, в периоды ретроградности Меркурия в 2019 году стоит быть более внимательными . Астрологи уверены, что ретроградность Меркурия ощущается большинством людей.

Во время обратного движения ретроградного Меркурия в 2019 году возможны перебои в работе коммуникаций. Это связано с тем, что Меркурий в астрологии  – планета связи и информации. Ее воздействие касается не только исправной работы гаджетов, но и коммуникации между людьми, способности человека улавливать, правильно воспринимать и интерпретировать любую полученную информацию.

Ретроградный Меркурий в 2019 году вносит беспорядок в сферы жизни человека, за которые он несет ответственность, например:

  • срыв покупок и продаж;
  • неудачные переговоры;
  • путаница в оформлении документов;
  • отмена давно запланированных поездок и т.д.

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