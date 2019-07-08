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Победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник женился

08.07.2019

Победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник не так давно сделал предложение своей любимой девушке.  И уже на днях состоялась их свадьба. Об этом радостном известии Паша поделился в сторис в Instagram. Подробнее читайте в материале.

Победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник женился

С первого дня пребывания на кухне «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник всегда говорил о своей девушке с особой любовью и нежностью. Не смотря на долгие месяцы расставаний, их пара выдержала все преграды и состоялся самый счастливый день их жизни – свадьба.

Победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник женился

Победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник женился

Жена была одета в белое платье, сам Паша Серветник также выглядел потрясающе в клетчатом пиджаке и красной бабочке. Молодожены на фото выглядят по-настоящему влюбленными и счастливыми.

Победитель «МастерШеф. Профессионалы» Паша Серветник женился

Редакция stb.ua желает новоиспеченной семейной паре успехов в достижении своих целей и долгих лет счастливой совместной жизни!

Источник фото: Instagram @pashaservetnyk и @young_laddy_

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