Как путешествовать автостопом: полезные советы

Поездки автостопом – отличная возможность увидеть красоту мира, сэкономить деньги и получить незабываемый опыт. Многие боятся ловить попутку, а некоторые путешественники увидели таким способом полмира. Какие опасности таит в себе автостоп, о каких правилах стоит помнить и как путешествовать автостопом? Читайте в материале от редакции СТБ!

Что такое автостоп?

Если вы интересуетесь тревел-темой, наверняка слышали о понятии автостопа. Это подразумевает, что турист преодолевает часть или всю дорогу на попутном транспорте бесплатно. Водитель же получает взамен не деньги, а общение попутчика. Зачастую водители берут таких пассажиров из доброты душевной, а также, чтобы скрасить скучную дорогу интересными разговорами. Все казалось бы проще простого, но безопасное путешествие требует тщательной подготовки!

Как подготовиться к путешествию автостопом?

Определитесь, какие города вы планируете посетить. В процессе поездки вы можете отклониться от маршрута, но главные точки на карте должны быть предопределены.

Приобретите вместительный рюкзак. Путешествовать автостопом с сумкой – идея провальная. Вам нужен туристический рюкзак, который равномерно распределит нагрузку по телу.

Разговорный английский всегда будет кстати. Если отправляетесь за пределы страны, обязательно подтяните местный язык.

Убедитесь, что в стране, в которую направляетесь, разрешен автостоп. Также учтите, что поймать попутку на автомагистрали не получится – это запрещено практически во всех странах Европы.

Правильные вещи. Чтобы вам было комфортно, следует хорошо продумать этот пункт. Обязательно возьмите комплект сменных вещей, белье, носки, обувь и дождевик. Учтите, что вы должны выглядеть опрятно, чтобы не оттолкнуть водителя внешним видом. Также лучше надеть верхнюю одежду со светоотражающими элементами.

Аптечка обязательно должна отправиться вместе с вами. Продумайте самое необходимое: средства гигиены, пластырь, перекись, болеутоляющие, бинт, средства от расстройства желудка, аллергии.

Техника. Предусмотрите наличие портативной зарядки, необходимой техники, наушников.

Сувениры. Если хотите поблагодарить водителей из других городов или стран, вручите им маленькие сувениры. Для этого следует запастись ими заранее.

Несколько полезных советов по автостопу, которые помогут путешествовать безопасно

Ловите попутку на основных трассах ближе к выезду с города. Найти водителя в центре или поселке будет сложнее, ведь есть лишь небольшая вероятность того, что он направляется именно в место вашего назначения.

Девушке не стоит путешествовать одной. Для многих этот факт очевиден, но не для всех. Лучше отправиться автостопом вдвоем-втроем, а еще лучше – в компании парня или надежного друга-мужчины. Это обезопасит вас и поможет чувствовать себя уверенно.

Чтобы остановить машину, используйте принятый жест – вытянутая рука с поднятым вверх большим пальцем. Или же напишите на картонке место вашего следования. Отправляясь за пределы страны, ознакомьтесь с правилами автостопа в месте назначения, есть вероятность, что там подобные жесты могут быть истолкованы неверно.

Если водитель вызвал у вас неоднозначные ощущения, в машину садиться не стоит. Лучше подождите более подходящий вариант.

Сразу оговорите с водителем, что денег у вас нет. Далеко не все автомобилисты, подобрав пассажира, понимают, что оплаты не получат. Чтобы избежать недопонимания, объясните ситуацию до отправления.

Демонстративно сообщите родным, на какой машине едете и куда.

Поддерживайте разговор. Многие считают, что разговаривать с водителем – идея не из лучших, но это не всегда так. Непринужденная беседа – отличная возможность узнать интересную информацию. Тем более, разговором можно назвать некую плату водителю за услуги. Темы политики, религии и прочих острых вопросов затрагивать категорически нельзя.

Не стоит критиковать водителя. Если вам что-то не по душе: музыка, стиль вождения, сам автомобилист, – лучше деликатно попросить остановить машину и найти другого водителя.

Не спать. В попутной машине не стоит дремать. Следите за дорогой (убедитесь, что едете в верном направлении), а также не выматывайте себя. Обязательно отдыхайте в перерывах между поездками, рассмотрите хостелы и гостиницы по пути.

Благодарите. Хорошее расположение духа туриста, уважение и элементарное «спасибо» – обязательные пункты.

Теперь вы знаете, как начать путешествовать автостопом. Продумайте все тонкости поездки и отправляйтесь за новыми впечатлениями!

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