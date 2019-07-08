Звезда «Крепостной» Анна Сагайдачная не впервые играет женщин из прошлых веков. В остросюжетной истории «Красная королева» актриса перевоплотилась в известную манекенщицу. Анна рассказала нам, будет ли смотреть повтор кинокартины. Подробнее — в материале.

Больше по теме: Анна Сагайдачная о сериале «Крепостная»: Натали Дорошенко поселилась внутри меня

Анна, будете смотреть повтор сериала «Красная королева» на СТБ?

Пересматривать сериал буду! Потому что в последний раз я смотрела его, когда была премьера. За это время у меня уже было много великолепных проектов. Я повзрослела и будет интересно посмотреть на свою Марину Дунаеву уже другими глазами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Расскажите о своей героине. Это биографическая роль?

Моя героиня является прототипом реальной советской манекенщицы Марины Ивлевой. Как и моя Натали Дорошенко, Марина запомнилась зрителю своей искренностью и очень ярким образом! Ведь действительно, мне везет на роскошные наряды и прекрасных героинь!

Какой период съемок вам запомнился больше всего?

Больше всего запомнился период съемок во Львове. Ведь именно там мы снимали самый главный парижский показ. Ну и мост, с которого прыгала моя героиня, сложно забыть.

Больше по теме: Анна Сагайдачная в «Крепостной» перевоплотится в барышню 19 века

Правда ли, что с моста вы прыгали самостоятельно?

Эту сцену я рискнула сыграть сама, без дублерши. И риск того стоил. Было очень страшно! Но вся группа работала настолько слажено, что в момент моего прыжка, кажется, город просто замер. Кстати, снято все было с первого дубля.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ