Звезда «Крепостной» Наталка Денисенко путешествует во времени

Наталка Денисенко покорила сердце самого Стаса Боклана, но только в сериале «Крепостная». В жизни актриса — чудесная мать и примерная жена. О рабочем процессе, сложности съемок и об отношениях на площадке девушка рассказала в интервью. Как Наталка Денисенко совмещала материнство и творческую профессию? Читайте в материале!

«Крепостная» — масштабный проект. Помните ли вы самый сложный день съемок?

В первый съемочный день у меня все сцены были драматического и эротического характера. Моя героиня должна упрекать любовника, что он ее не любит, проявлять свой буйный характер. И в тот момент я понимаю, что нужно полностью отдаться роли и сыграть страстную девушку. Но не могу… Все мысли о маленьком сыне, который остался дома с моей мамой. В голове был только один вопрос: как чувствует себя сыночек? Но все было гораздо сложнее. Андрюшка был еще грудным малышом, и я думала, что буду кормить его между съемками. А вот когда сын повзрослел, стало намного легче.

Вы привозили сына на съемочную площадку. Играл ли он с актерами «Крепостной»?



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalka Denisenko (@natalka_denisenko) 22 Фев 2019 в 4:55 PST

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Конечно! Он очень общительный и славный мальчик. Андрюша сразу полюбил девушек-гримеров. Молоденькие красавицы ему с самого детства нравились. Он не мог отвести взгляд от такого количества женщин. Но к мужчинам сначала относился с опаской. А уже когда подрос, начал дружить со всеми ребятами.

В период съемок «Крепостной» Андрюша был еще грудным малышом. Как вы успевали его кормить?

Вспоминаю разные курьезные случаи, связанные с кормлением сына. Но режиссер знал, что после снятых сцен я должна ненадолго ехать к Андрюше. В то время мы жили недалеко от киностудии FILM.UA, поэтому когда снимали там, я могла быстро и легко кормить малыша.

У вас были съемки на выезде. Сложно ли было на расстоянии следить за самочувствием сыночка?

У меня было несколько выездных съемок. Одна из локаций — Качановка, а это в 300 км от Киева. Муж очень помогал мне, он привозил сына, если я уезжала на целый день. Также моя мама привозила дитя. Лучше няни не найти!

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Но не все было так прекрасно…Однажды я решила ехать на съёмку самостоятельно на своей машине, без малыша, ведь 300 км дороги нелегко перенести маленькому человечку. Но накануне съемочного дня у Андрюши поднялась высокая температура. Как уезжать на съемку от малыша и оставлять его без целебного маминого молочка, я не знала… Вызвали скорую, стали звонить продюсерам, чтобы перенести день съемки. Но это сделать было уже некогда, ведь кинопроизводство не стоит на месте… В итоге режиссер и съемочная команда придумали, как выйти из сложной ситуации: они сняли дублершу в некоторых кадрах, а потом досняли меня крупным планом. Признаюсь, что сцена получилась очень таинственная. Благодарна, что все пошли навстречу, поняли мое материнское чувство и отпустили к малышу.

Помните период съемок в Житомире?

Житомирская областная филармония — главная локация моей Лариски. Она же прекрасная актриса театра. Именно там мы снимали три дня главные сцены, где я пела и танцевала. В Житомир мы поехали целой гвардией: я, мама и малыш. Вот только мама была в шоке от моей работы. Она видела весь творческий процесс изнутри и сильно удивлялась. Теперь мама знает, что профессия актера — сложная морально и физически.

Какая локация понравилась вам больше всего?

Все локации сериала «Крепостная» прекрасны. Но очень понравилось проводить время в Житомирском театре. Там меня окружали буржуазные вещи. Я с легкостью перенеслась во времени. И съемки на природе — это восторг! Никаких проводов, стен, павильонов, а только чистый воздух.

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В костюмированной мелодраме все продумано до деталей. Всегда горели свечи в кадре, лежали антикварные предметы, красивые зеркальца, пудреницы и даже старинные духи — все передавало эпоху 19 века. Команда сериала невероятно старалась над созданием этой масштабной картины. «Крепостная» — пример кропотливого подхода к созданию фильма. Мне кажется, что мы переходим на уровень крутых съемок, не хуже, чем в Европе.

В «Крепостной» у вас невероятный образ соблазнительницы. Как вам грим, прически и наряды? Все ли нравилось?

Ох, эти шикарные наряды не выходят у меня из головы! Я бы себе один забрала (смеется. — Прим. ред). На экране все выглядит очень красиво, но в жизни ходить с кринолином и пышной юбкой очень сложно. Переодевание, макияж и прически занимают много времени. Мне даже представить сложно, как девушки в 19 веке ежедневно все это делали. Я уже говорила, что между съемками бегала кормить малыша. Так вот, платье переодевала, а вот прическу не распускала. Вы бы видели глаза консьержа, когда я прибегала домой с пером в голове!

Какие у вас сложились отношения со Стасом Бокланом и другими актерами?

Мне сильно повезло с партнером в сериале — Стасом Бокланом. Он умный, красивый и невероятно харизматичный. С ним я знакома уже давно, и «Крепостная» — не первая наша общая работа. Помню, ранее я играла его дочь в одной из кинокартин, а теперь — любовницу. Росту (смеется. — Прим. ред)! Называю этого прекрасного актера дядя Стас.

Что касается других коллег, с нашей работой мы чаще встречаемся на площадке или на премьерах. Раньше было все по-другому… А теперь у меня любимый муж и маленький сыночек. А самым родным людям я очень хочу дарить свою заботу и ласку каждый день.

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