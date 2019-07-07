Бывшая ведущая «Зважені та щасливі» — Олеся Жураковская — сыграет одну из важных ролей в исторической драме «Крепостная». Актриса поделилась сложностями и курьезами, которые возникали на съемочной площадке. Подробности — в материале!

Смотреть онлайн: сериал Крепостная – 1 серия

Смотреть онлайн: сериал Крепостная – 2 серия

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«Крепостная» — драма о сложной жизни крепостной девушки, которая влюбляется в дворянина. Авторы сериала обещают, что зрители перенесутся в захватывающую эпоху XIX века. А от костюмов персонажей и профессиональной игры актеров мы точно не сможем отвести глаз.

Известная актриса Олеся Жураковская преобразится специально для роли кухарки Павлины. Ее героиня — вольная женщина, свобода которой досталась ужасным способом. На экране Олеся покажет историю страдающей прислужницы, навсегда потерявшей своего возлюбленного.

В драме «Крепостная» много персонажей, которые между собой постоянно взаимодействуют. Актриса признается, что именно массовые сцены были самыми сложными во время съемок. Ведь когда много людей в кадре, очень трудно находиться в одном помещении и концентрироваться лишь на своей игре.

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А еще Олеся Жураковская заверяет, что все, что мы увидим на экране, — реальное. Однажды ей положили дохлых мышей в кадр. Хотя женщина была уверена, что ей принесут муляжи:

«Мне даже играть испуг не пришлось, когда я увидела дохлых мышей перед собой. А если задуматься, в то время это было нормальным явлением».

«Крепостная» — это не просто очередной красивый сериал. А настоящая повесть о молодой девушке, которая преодолевает жизненные трудности лишь с одной целью — стать счастливой.

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