С выходом «Крепостной» актеров костюмированной мелодрамы активно ищут пользователи интернета. Поэтому редакция STB.UA предлагает заглянуть на Instagram-страницы артистов масштабного сериала. Хотите узнать, как выглядит любимый герой картины «Крепостная» в реальной жизни? Читайте материал!

Катерина Ковальчук

Главную актрису сериала «Крепостная» точно можно назвать активным пользователем социальных сетей. Девушка часто делится моментами из жизни в США и раскрывает секреты собственных творческих работ.

Переходите на страницу Катерины Ковальчук в Instagram.

Анна Сагайдачная

Она нежная, чувственная и очень красивая — это можно сказать не только о персонаже Анны Сагайдачной, но и о самой актрисе. В Instagram девушка делится мыслями, редкими фото и даже вкусными рецептами! Посты Анны разбавлены веселыми селфи, в том числе с другими актерами «Крепостной».

Переходите на страницу Анны Сагайдачной в Instagram.

Наталка Денисенко

Instagram самой соблазнительной девушки «Крепостной» Наталки Денисенко пропитан любовью к семье. Актриса не стесняется делиться яркими событиями своей жизни с подписчиками: она часто публикует фото маленького сына и пишет о личном. Но как только дело доходит до выхода в свет, Наталка превращается в роковую красотку.

Переходите на страницу Наталки Денисенко в Instagram.

Ольга Сумская

Народная артистка Украины Ольга Сумская сыграла в сериале «Крепостная» мать большого семейства. Несмотря на свой опыт в кино, любимица публики смогла удивить зрителей мелодрамы. В социальных сетях Ольга очень искренна со своими подписчикам. Она публикует фото с мужем Виталием Борисюком и часто показывает закулисную жизнь актеров.

Переходите на страницу Ольги Сумской в Instagram.

Ксения Мишина





Героиня Ксении Мишиной в «Крепостной» одним махом готова уничтожить своих врагов. Но в жизни актриса совсем другая. В Instagram девушка делится эксклюзивными новостями и часто радует подписчиков фото со съемок костюмированной мелодрамы.

Переходите на страницу Ксении Мишиной в Instagram.

Тарас Цымбалюк

Наверное, Тарас — один из самых активных пользователей Instagram. Актер сериала «Крепостная» почти каждый день публикует свои фото. Мужчина может похвастаться идеальной фигурой и разбавить ленту смешными подписями.

Переходите на страницу Тараса Цымбалюка в Instagram.

Олеся Жураковская

В костюмированной мелодраме любимая актриса сыграла яркого персонажа. В социальных сетях Олеся публикует снимки со своими друзьями и родными. В Instagram актрисы «Крепостной» можно узнать свежие новости ее личной жизни.

Переходите на страницу Олеси Жураковской в Instagram.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ