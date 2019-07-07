Ивана Купала – один из древнейших мистических праздников славян, в котором перемешались как языческие, так и христианские верования. История праздника Ивана Купала тесно связана с летним солнцестоянием, Иоанном Крестителем, а также тремя природными стихиями – огнем, водой и лечебными травами. Победительница 6 и 8 сезонов «Битвы экстрасенсов» и эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова поделилась с читателями телеканала СТБ традициями и обрядами праздника Ивана Купала.

Летнее солнцестояние на Ивана Купала

Древние славяне использовали земледельческий календарь, который делился на два цикла. Первый – когда солнце увеличивает свою активность. Второй – когда оно идет на спад. Между этими двумя периодами солнце находится в короткой фазе летнего солнцестояния, когда его сила и могущество достигают предела. Само собой, древние славяне не могли оставить такое природное явление без внимания.

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История названия праздника Ивана Купала

Как называли праздник древние язычники – неизвестно. Но с приходом христианства он получил название Ивана Купала. Это славянский вариант имени Иоанна Крестителя, чей день рождения совпадает с летним солнцестоянием. Глагол «купать» славяне использовали в значении «совершать духовное очищение через ритуальное омовение в открытом водоеме». Так к двум главным стихиям праздника (огню и травам) добавилась третья – очищающая вода.

Традиции и обряды на Ивана Купала

По случаю летнего солнцестояния язычники проводили ритуалы в честь Бога Солнца и его супруги Зари-зарницы. Это было время, когда растения достигали пика цветения, приобретая целебные и охранительные свойства. Люди считали, что начиная со дня Ивана Купала до Ильина дня вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов. Самый главный обычай в этот праздник ‒ обязательное купание в воде и в святых источниках. Наши предки верили, что вода в это время обладала целебной и магической силой, поскольку входит в священный союз с огнем. Именно поэтому на берегу у реки наши предки разжигали костры.

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К слову, огонь также обладает большой магической силой. Люди водили хороводы, плясали и, конечно, перепрыгивали через костер. Считалось, кто перепрыгнет выше и не заденет пламя, будет счастливым. Когда молодежь заканчивала свои гулянья с кострами, старшее поколение проводило домашнюю скотину между купальскими кострами, для того чтобы их не постигла смерть и болезнь. Матери сжигали в кострах белье, сорочки и одежду, которая была снята с больных детей, для того чтобы они скорее выздоровели.

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Травы и цветы, собранные до рассвета в купальную ночь, считались магическими. Их клали под купальную росу, затем высушивали и хранили. Эти травы затем использовали для окуривания помещения и больных людей, с их помощью боролись с нечистой силой, а также использовали в различных магических обрядах или бытовых нуждах. Так, люди оберегали себя от ведьминых посягательств крапивой, которую раскладывали на пороге дома и на подоконниках. Сорванный в ночь на Ивана Купала цветок иван-да-марья клали во все углы дома, чтобы вор не залез. Но главный цветок на Ивана Купала ‒ папоротник. По преданию, если в ночь на Ивана Купала человек найдет цветущий папоротник, то получит бесценный клад ‒ возможность понимать и разговаривать с деревьями, цветами и животными.

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