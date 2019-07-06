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С Днем поцелуев 2019! Поздравления в картинках

06.07.2019

Сегодня, 6 июля, весь мир отмечает день поцелуев! Так что не лишним будет поздравить близких, родных и дорогих сердцу людей, которые есть в вашей жизни. Пусть этот день будет дружественным, романтическим, страстным, добрым, нежным, но главное — искренним. 

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