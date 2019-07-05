Звезда «Крепостной» Тарас Цымбалюк появился на проекте «Х-фактор»

Вокальное шоу «Х-фактор» в этом году отмечает 10-й день рождения! Поздравить проект пришел талантливый актер Тарас Цымбалюк. Звезда костюмированной драмы «Крепостная» поделился впечатлениями. Подробности — в материале.

Самые красивые артисты продолжают поздравлять вокальное шоу с грандиозным праздником — 10-м днем ​​рождения. Известные звезды появляются не только за судейским столом, но и поддерживают участников за кулисами проекта.

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На этот раз актер масштабного сериала «Крепостная» Тарас Цымбалюк появилась на одном из кастингов. Звезда кино признается, что не является сторонником подобных мероприятий. Но именно «Х-фактор» заставил его почувствовать что-то невероятное:

«На «Х-факторе» очень приятная атмосфера, и это меня покорило. Я редко посещаю подобные мероприятия, но на кастингах шоу у меня пошли мурашки по телу. Сегодня я слушал шикарных вокалистов, которым стоя аплодировал зал. И это всего лишь маленькая часть грандиозного проекта. Трудно представить, сколько талантливых людей пришли за все время кастингов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Напомним, персонаж Тараса Цымбалюка в драме «Крепостная» — кузнец Назар — один из главных героев масштабного сериала. Как сложится его судьба, зрители узнают уже с 22 июля на телеканале СТБ!

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