«Вікна-новини» выяснили, зачем Сергей Притула идет в политику

Известный шоумен и ведущий Национального отбора на Евровидение Сергей Притула идет в политику. Программа «Вікна-новини» взяла эксклюзивное интервью и выяснила, почему мужчина выбрал 30 место в списках партии. Читайте, с какими целями Сергей Притула идет в Верховную раду и почему юморист меняет сферу деятельности.

Журналистка программы «Вікна-новини» Алена Лунькова пообщалась с Сергеем Притулой как с кандидатом в народные депутаты. Всю свою карьеру мужчина построил на юмористических и утренних программах. Однако теперь меняет курс своей деятельности и берется за государственные процессы.

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С первых дней войны Сергей Притула помогает военным финансово. Совершая также большой вклад в развитие украинской культуры, ведущий неоднократно задумывался о создании собственного политического проекта. Однако решил попробовать свои силы от партии, программа которой совпадает с его видением дальнейшего развития Украины.

Главная цель в политике одна: быть полезным для страны и людей, а также не жалеть о бездеятельности в старости.

Ведущий отметил, что люди в Украине очень поддаются манипуляции. Одной из глобальных инициатив партии есть ограничение влияния олигархов на информационное влияние каналов. В то же время шоумен отметил, что медиахолдинг, в котором он уже много лет работает, вызывает меньше всего сомнений: «У нас используется баланс мнений. А разные политические силы имеют доступ к эфирному времени».

30-е место в списках партии Сергей Притула выбрал себе сам, несмотря на предложенное десятое. Руководствовался исключительно желанием работать с людьми, которые имеют общие ценности.

«Тысячи людей мне писали последний год, что я должен пойти в политику. Я готов пойти, но исключительно от моего желания многое не зависит. Поэтому если вы мне доверяете и хотите, чтобы я там был, — позвольте мне пройти в парламент с командой людей, с которыми смогу там что-то делать», — заключил Сергей Притула.

Video: «Вікна-новини» выяснили, зачем Сергей Притула идет в политику Сергей Притула рассказал в эксклюзивном интервью для Вікна-новини зачем идет в политику. Под каким номером Сергей Притула и зачем идет в Вполитику - читайте

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