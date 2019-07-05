Программа «Вікна-новини» осветила последние новости в сфере развития украинской культуры. Народный депутат Ольга Богомолец внесла законопроект, запрещающий использовать нецензурную лексику. Что грозит гражданам за брань и есть ли исключения из правил — читайте в материале.

Депутат Ольга Богомолец для программы «Вікна-новини» зачитала стихотворение Лины Костенко об упадке украинского языка именно из-за сквернословия. Поэтому депутат решила урегулировать вопрос на законодательном уровне и запретить публичным лицам использовать мат. За нарушение закона грозит санкция в виде штрафа в размере 2000 гривен или исправительные работы на две недели.

Ульяна Супрун придерживается другого мнения. Исполняющая обязанности министра здравоохранения отметила, что запрещать использовать нецензурную лексику почти вредно для здоровья.

«Если мы реагируем нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствуем облегчение», — написала она у себя на странице в социальной сети.

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Соцсети взорвались от такой новости, ведь граждане расценили такой законопроект как ограничение прав и свобод. Но народный депутат Ольга Богомолец отметила, что ее поняли неправильно. В случае если за законопроект проголосует достаточное количество депутатов и он вступит в силу, то ругань будет запрещена исключительно публичным лицам в публичных местах.

«Этот закон не распространяется на повседневную жизнь и быт», — заключила автор законопроекта.

Video: «Вікна-новини» рассказали о законопроекте, который запретит ругаться матом Народный депутат Ольга Богомолец внесла законопроект, запрещающий использовать нецензурную лексику. Вікна-новини рассказали о законопроекте, который запретит ругаться матом

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