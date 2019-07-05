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Ведущий «Битвы экстрасенсов» на отдыхе: с кем и где отдыхает Павел Костицын

05.07.2019

Ведущий «Битвы экстрасенсов» — обаятельный Павел Костицын — отправился отдыхать в Европу. Из постов Павла стало известно: мужчина путешествует в одиночку. Но где же проводит отпуск  ведущий «Битвы экстрасенсов»? Узнайте в материале!
Несменный ведущий «Битвы экстрасенсов» Павел Костицын отправился в долгожданный отпуск.  Мужчина активно делится со своими подписчиками снимками в Instagram. Совсем недавно у Павла появилось много фотографий с отдыха во Франции. Смотрите!

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