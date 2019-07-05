Какие сумки в тренде летом-2019? Этот вопрос задавала себе каждая уважающая себя девушка. Среди всего разнообразия очень сложно сделать правильный выбор. Мы можем помочь вам решить эту проблему. В нашем материале подборка 15 самых модных сумок лета-2019.

Сумки-сундуки

Сумка-сундук – один из самых практичных аксессуаров для модниц большого города. Они с гордостью вынесут все тяжкие испытания мегаполиса – жару, пыль и столпотворения людей на остановках общественного транспорта. Такие сумки могут быть украшены стразами, перьями, камнями, бахромой – всем, что может попасть под руку креативному дизайнеру.

Сумки hat box ( хэт-бокс)

В противовес квадратным сумкам дизайнеры предлагают необычные круглые сумки – хэт-боксы. Они выглядят очень эффектно. Не важно, из какого материала выполнены – ткани, кожи или соломы, – в любом случае такие аксессуары сделают вас самой модной штучкой.

Сумки-шопперы

Сумки гипертрофированных размеров были на пике своей популярности в прошлом сезоне. Однако шопперы уверенно занимают одну из лидирующих позиций в арсенале модниц и этим летом. Форма, цвет, фактура не имеют значения. Главное – размер. И чем сумка больше – тем лучше. Более того, американский бренд женской одежды Proenza Schouler рекомендует носить их нараспашку!

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Микро-сумки

Это, пожалуй, самые непрактичные, но очень милые аксессуары лета-2019. В микро-сумки вряд ли поместится телефон или кошелек. В лучшем случае, губная помада, но зато они выглядят чертовски круто. Купив такую сумку, вы рискуете стать самой модной штучкой в городе. А чтобы положить необходимые вещи, возьмите с собой еще одну сумку, побольше. Небольшие комплекты из сумок – тоже тренд лета-2019!

Поясные сумки

Поясные сумки – это не только удобно и практично, но и очень модно. Они уверенно вошли в моду еще в прошлом сезоне и сдавать свои позиции не собираются. Стеганные, однотонные, неоновых оттенков и с различными принтами – выбор очень большой!

Плетеные и вязаные сумки

Плетение в технике «макраме» и «сетчатое кроше» стали неотъемлемой частью летней моды 2019 года. В тренде сумки, сплетенные из грубых натуральных нитей. Относительно формы, то здесь нет единого правильного варианта. Это могут быть как сумки-тоуты, так и шопперы, небольшие авоськи, клатчи. Выбор только за вами.

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Соломенные сумки

Соломенные сумки прочно вошли в обиход модниц еще в прошлом году. Но этим летом такие они стали настоящим хитом! Круглые, квадратные, сумки hat box, украшенные платочками или легкими летними шарфиками – любая модница просто обязана обзавестись подобным аксессуаром. Кстати, особенно хорошо такие сумки смотрятся на фото. Так что, если вы ведете блог в Instagram, такой аксессуар обязательно должен появиться в вашем гардеробе.

Меховые сумки

Помните, прошлым летом все модницы щеголяли в меховых тапочках? Так вот в этом году с легкой подачи модного дома Chanel стремительно набирают популярность сумочки из искусственного меха ярких оттенков, да еще и с легендарной цепочкой Chanel. Дизайнеры предлагают сочетать такие сумки с легкими летними сарафанами и даже вечерними платьями!

Сумки с цепями

Цепи – один из главных трендов лета-2019. И чем грубее цепи, тем лучше. Они могут выполнять функцию ремешков или выступать в качестве декора сумки. И не важно, большая сумка или маленькая. Главное, чтобы была цепь!

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Сумки с застежкой «фермуар»

Мода циклична. Помните незамысловатые тканевые кошельки ваших бабушек? А их защелку, похожую на металлическую рамку с двумя шариками-бусинами? Так вот, лето 2019 года – это время сумок с застежкой «фермуар»! По прогнозам модных критиков, такие ретро-сумки будут на пике популярности несколько сезонов.

Сумки-мешки

Легкие и необычайно практичные, сумки-мешки стали хитом этого лета с легкой подачи Louis Vuitton и Max Mara. Такие аксессуары идеально подойдут для тех, кто любит носить с собой много вещей. Особой практичности добавляют рюкзаки-мешки. Относительно цвета никаких ограничений нет, выбирайте любой из палитры модных оттенков 2019.

Седельные сумки

Да здравствует Дикий Запад! Именно под таким лозунгом выступает всемирно известный бренд Chloé. Уже несколько сезонов подряд этот модный дом демонстрирует на показах сумочку, которая внешне напоминает седло. Модели с закругленным низом и слегка зауженным верхом классических оттенков сейчас на пике популярности. Никакого сложного или увесистого декора. Лишь небольшое кольцо на застежке.

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Сумки-бочонки

Ретро в моде. Сегодня уверенно возвращаются в моду замысловатые сумки-бочонки, сумки-цилиндры или сумки, которые напоминают ведро. Как правило, такие аксессуары не снабжены длинным ремешком. Все, что есть, – небольшая ручка, которая позволит носить аксессуар или в руке, или перекинув через предплечье.

Сумки со змеиным принтом

Классические сумки с привычным принтом под змею, тоуты из кожи черного цвета, глянцевые миниатюрные сумки, выполненные в технике «деграде», поясные сумки неоновых оттенков – выбор очень велик. Любая модница найдет себе что-то по душе.

Сумки, повторяющие принт одежды

Да, как бы странно это ни выглядело, сумки, выполненные из той же ткани, что и одежда, не сдают своих позиций и остаются одними из самых трендовых в категории «модные сумки лета 2019 года».

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Модные цвета сумок

Среди классических однотонных цветов – синего, черного и коричневого – ярко выделяется белый цвет. Он стал главным в этом сезоне. Также на пике оранжевый, желтый и зеленый. А для самых смелых – неоновые расцветки.

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