Летние салаты с арбузом: рецепты от Артема Кинаша

В летнюю пору так хочется съесть просто легкого салатика. Но обыденные уже надоели, так что давайте немного поэкспериментируем! Участник «МастерШеф. Профессионалы» Артем Кинаш поделился своей подборкой летних салатов с арбузом. Подробнее – в материале.

Летний салат из арбуза и огурца

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Ингредиенты:

арбуз – 250 г (охлажденный)

огурец – 1 шт. (английский)

растительное масло – 2 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

соль и перец – по вкусу

мята – 1 веточка

Приготовление:

Нарезать арбуз кубиками. Английский огурец необходимо очистить и нарезать маленькими дольками. Перемешайте все с маслом. Затем добавьте лимонный сок и посолите по вкусу. И только в самый последний момент добавьте маленькую изюминку – мелко порезанную мяту.

Летний салат из арбуза с сыром фета

Ингредиенты:

арбуз – 1 шт.

сыр фета – 200 г

базилик – 3 веточки

оливковое масло – 3 ст. л.

уксус (винный) – 3 ст. л.

луковица – 1 шт.

Приготовление:

Порежьте арбуз треугольниками. Фету порежьте на тонкие полоски. Разместите сыр на блюде поверх арбузных треугольников. Посыпьте все мелкими кольцами лука сверху (желательно отдать предпочтение красному луку). Затем взбейте вилкой масло, уксус и сбрызните салат. Сверху украсьте блюдо листьями базилика.

Летний салат из арбуза с ананасом

Ингредиенты:

ананас и арбуз – по 500 г

лук-шалот – 1 шт.

сок лайма – 2 ст. л.

цедра лайма – 2 ч. л.

растительное масло

соль

кинза – 100 г

Приготовление:

Перед тем, как начать готовить салат, советуем охладить в холодильнике арбуз и ананас. Затем нарежьте их кубиками. Добавьте кинзу и лук, которые предварительно нужно мелко пошинковать. Смешайте все и добавьте остальные ингредиенты – масло, сок лайма, цедру, соль.

Летний салат из арбуза и креветок

Ингредиенты:

сок лайма – 3 ст. л.

креветки – 11 шт.

мята – пучок

перец чили – 1 шт.

арбуз – 350 г

оливковое масло 2 ст. л.

лук-шалот

соль и перец

Приготовление:

Креветки перед готовкой вымочите в соке лайма. Пусть настоятся пять минут. Затем их необходимо пожарить. Нарежьте кубиками арбуз, и мелко перец и лук. Смешайте все с креветками. Сверху для того, чтобы блюдо стало идеальным, украсьте его петрушкой.

Летний салат из арбуза и авокадо

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Ингредиенты:

нут – 150 г

огурец – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

зелень (желательно петрушка)

сок лимонный – 1 ст л.

салат (зеленый) – кочан

арбуз – 450 г

оливковое масло – 2 ст. л.

Приготовление:

Перед готовкой очистите авокадо. Порежьте его мелкими дольками. Арбуз нарежьте треугольниками и положите сверху дольки авокадо. Сбрызните салат соком. Затем необходимо высыпать нут. Покройте блюдо листьями салата и полейте оливковым маслом. Для украшения сверху нужно посыпать петрушкой.

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