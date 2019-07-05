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«Крепостная»: что ждет зрителей во втором сезоне

05.07.2019

Премьера второго сезона сериала «Крепостная» состоится уже осенью на телеканале СТБ. Интерес ко второму сезону растет с каждым днем, ведь так и хочется увидеть продолжение невероятной истории. Что же ждет зрителей во втором сезоне «Крепостной»? Узнайте прямо сейчас!

сериал крепостная

«Крепостная» возвращается на экраны телеканала СТБ! Уже 22 июля начнется показ первого сезона, а сразу после зрители увидят второй сезон любимой драмы. Нетерпеливые поклонники хотят узнать, чем особенным будет сериал. Редакция STB.UA решила раскрыть несколько секретов и рассказать о продолжении масштабной картины.

Между жизнью и смертью

сериал крепостная

Финал первого сезона заставил изрядно волноваться, ведь в заключительной серии крепостную Катерину Вербицкую продали помещице Лидии Шефер. Богачка славится невероятной жестокостью и безжалостным отношением к подчиненным. Не забывайте, что Лидия маниакально влюблена в Алексея Косача. И в смерти любимого барышня обвиняет только одного человека — крепостную Китти. Страшно представить, что придется пережить Кате в доме Шефер.

сериал крепостная

Но на этом испытания бедной девушки не заканчиваются. Она попадет в киевский бордель. Сможет ли Катя выбраться оттуда? Смотрите во втором сезоне!

История любви

сериал крепостная

Второй сезон масштабного сериала богат на любовные перипетии. Зрители узнают всю правду о тайной любви Николая Дорошенко и жены киевского вице-губернатора Елены Кореневой. Отношения влюбленных имеют много тайн и загадок. Известно лишь одно: под строгим видом Николая скрывается нежное сердце, страдающее от чувств к замужней женщине.

В сериале назревает бунт

сериал крепостная

Масштабная картина «Крепостная» — это трагедия, в которой немало интриг, поражений и побед. Это жестокая игра, в которой цена за собственную жизнь слишком высока. Но крепостные наберутся смелости и будут бороться против зверства помещиков. В каком имении вспыхнет бунт и чем закончится восстание? Зрители узнают во втором сезоне.

Появление новых героев

сериал крепостная

Продолжение истории действительно обещает раскрыть интригующие подробности жизни любимых героев. Второй сезон обещает быть захватывающим, ведь появятся новые персонажи с нелегкими судьбами и интересными характерами. Например, молодая актриса Алина Коваленко перевоплотится в феминистку 19 века, настоящую звезду киевского общества — Ольгу Родзевич.

сериал крепостная

А Наталья Васько, которую зрители помнят с сериала «Дочки-матери», появится в амплуа женщины-вамп — строгой мадам Макаровой. Именно ее героиня будет удерживать бедную крепостную в борделе. Чем закончится противостояние Макаровой и Китти, увидите во втором сезоне масштабного сериала!

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