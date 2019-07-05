«Крепостная»: что ждет зрителей во втором сезоне

Премьера второго сезона сериала «Крепостная» состоится уже осенью на телеканале СТБ. Интерес ко второму сезону растет с каждым днем, ведь так и хочется увидеть продолжение невероятной истории. Что же ждет зрителей во втором сезоне «Крепостной»? Узнайте прямо сейчас!

«Крепостная» возвращается на экраны телеканала СТБ! Уже 22 июля начнется показ первого сезона, а сразу после зрители увидят второй сезон любимой драмы. Нетерпеливые поклонники хотят узнать, чем особенным будет сериал. Редакция STB.UA решила раскрыть несколько секретов и рассказать о продолжении масштабной картины.

Между жизнью и смертью

Финал первого сезона заставил изрядно волноваться, ведь в заключительной серии крепостную Катерину Вербицкую продали помещице Лидии Шефер. Богачка славится невероятной жестокостью и безжалостным отношением к подчиненным. Не забывайте, что Лидия маниакально влюблена в Алексея Косача. И в смерти любимого барышня обвиняет только одного человека — крепостную Китти. Страшно представить, что придется пережить Кате в доме Шефер.

Но на этом испытания бедной девушки не заканчиваются. Она попадет в киевский бордель. Сможет ли Катя выбраться оттуда? Смотрите во втором сезоне!

История любви

Второй сезон масштабного сериала богат на любовные перипетии. Зрители узнают всю правду о тайной любви Николая Дорошенко и жены киевского вице-губернатора Елены Кореневой. Отношения влюбленных имеют много тайн и загадок. Известно лишь одно: под строгим видом Николая скрывается нежное сердце, страдающее от чувств к замужней женщине.

В сериале назревает бунт

Масштабная картина «Крепостная» — это трагедия, в которой немало интриг, поражений и побед. Это жестокая игра, в которой цена за собственную жизнь слишком высока. Но крепостные наберутся смелости и будут бороться против зверства помещиков. В каком имении вспыхнет бунт и чем закончится восстание? Зрители узнают во втором сезоне.

Появление новых героев

Продолжение истории действительно обещает раскрыть интригующие подробности жизни любимых героев. Второй сезон обещает быть захватывающим, ведь появятся новые персонажи с нелегкими судьбами и интересными характерами. Например, молодая актриса Алина Коваленко перевоплотится в феминистку 19 века, настоящую звезду киевского общества — Ольгу Родзевич.

А Наталья Васько, которую зрители помнят с сериала «Дочки-матери», появится в амплуа женщины-вамп — строгой мадам Макаровой. Именно ее героиня будет удерживать бедную крепостную в борделе. Чем закончится противостояние Макаровой и Китти, увидите во втором сезоне масштабного сериала!

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